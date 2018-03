Ravensburg ist fest in Narrenhand

Jetzt haben die Narren das Sagen. Zumindest bis zum Aschermittwoch. Beim Rathaussturm am Gumpigen Donnerstag hat Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp den symbolischen goldenen Stadtschlüssel an die Narren der Schwarzen-Veri-Zunft übergeben und damit die Straßenfasnet in Ravensburg eröffnet. Auch in Weingarten haben die Narren das Rathaus erobert.

Buntes, närrisches Treiben herrschte beim Rathaussturm im Großen Sitzungssaal des Ravensburger Rathauses. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben sich auch in diesem Jahr mächtig ins Zeug gelegt und präsentierten stolz ihre kreativen Kostüme, an denen auch wieder die verschiedenen Ämter erkennbar waren. So kamen die Mitarbeiter des Baudezernats einheitlich mit roten T-Shirts und Shorts als Teilnehmer des „Schussencamps“ –humorvoll angelehnt an die Fernsehsendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“.

Die Mitarbeiter des Kulturamts beschlossen derweil, in glänzend violetten Roben eine Karriere als „Ravensburger Gospelchor“ zu starten. Auftritte im Konzerthaus und im Kunstmuseum seien bereits geplant, verkündete die Gruppe mit einem Augenzwinkern. In blauer Latzhose und gelben Bauarbeiterhüten waren die Mitarbeiter des Ordnungsamts als „Bautrupp Neues Rathaus“ anzutreffen. Doch auch die verschiedensten Tiere und Märchenfiguren tummelten sich in der fröhlich feiernden Menge.

Verwaltungsspitze rockt die Bühne als „Kelly Family“

Mit hüftlanger, platinblond schimmernder Haarpracht präsentierten sich Oberbürgermeister Daniel Rapp, Erster Bürgermeister Simon Blümcke und Bürgermeister Dirk Bastin. „Darf ich vorstellen: Wir sind Simon Kelly, Daniel Kelly und Axel Rose“, sagte Rapp und stellte damit sich und seine beiden Kollegen aus der Verwaltungsspitze vor.

Eine Tanzeinlage durfte natürlich auch nicht fehlen – pinke, aufblasbare Plastikgitarren inklusive. „Key to my heart“ war der Titel, zu dem Rapp, Blümcke und Bastin in diesem Jahr die Bühne rockten – natürlich, wer hätte es ahnen können – ein Hit der Kelly Family. Die wird im Sommer übrigens in Ravensburg zu sehen sein, informierte Rapp.

Zunftmeisterin Heike Neuner und Ehrenzunftmeister Rolf Fischer zogen als schräges Putzfrau-Hausmeister-Duo ins Rathaus ein und forderten von Rapp die Herausgabe des Stadtschlüssels. „Ungern und unverdient“ kam Rapp dieser Bitte nach. „Jetzt haben wir die Macht“, verkündete Neuner. „Machen wir das Beste daraus!“

Narren wollen Rapps Wahlkampf beflügeln

Bevor die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gemeinsam mit den Narren den Start in die Hochfasnet feierten, hatte „Narrenmama“ Andreas Bachmann noch einen humorvollen Beitrag zur „heißen Phase“ der anstehenden Oberbürgermeisterwahl vorbereitet. Mit neuen Wahlplakaten solle der bislang doch recht langweilige Wahlkampf nun endlich etwas angefeuert werden. „Es rappelt in Ravensburg“ oder „Weingarten eingemeinden“ seien passende neue Wahlslogans, die Bachmann direkt auf bunten Wahlplakaten umsetzte. „Wir hoffen, die beflügeln den Wahlkampf“, sagte Bachmann.