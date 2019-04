Ravensburg im Partymodus: Eine Stadt feiert die Towerstars

Unglaublich, einzigartig, grandios – die Ravensburg Towerstars sind Meister der DEL2. Mit 5:1 wurden die Frankfurter Löwen im sechsten Spiel der Finalrunde vom Eis gefegt – und die Superlative überschlagen sich. Nicht nur für die Spieler auf dem Eis, auch für 3418 Fans auf den Rängen.

„Das ist der helle Wahnsinn, was hier abgeht. Monatelang haben wir für diesen Moment gearbeitet, sind durch Höhen und Tiefen gegangen, und haben uns nun endlich belohnt“, sagt Towerstars-Keeper Jonas Langmann, der mit seinen Paraden zum wertvollsten Spieler der Finalserie ernannt wurde, „so eine Auszeichnung ist natürlich schön, aber am Ende haben wir als Mannschaft gewonnen.

Die Ravensburg Towerstars sind DEL2-Meister!

Nur das zählt, alles andere ist scheißegal“. Ein Extralob hatte Langmann für die Fans in der ausverkauften CHG-Arena parat. Sie verwandelten die Eissporthalle in ein Tollhaus: „Von der ersten bis zur letzten Minute haben sie auf den Rängen alles gegeben und und supportet – genial!“

Tausende auf dem Eis

Nach dem Schlusspfiff brachen auf dem Eis alle Dämme: Es regnete Bierduschen, jeder einzelne Spieler drehte mit dem Meisterschaftspokal ein Ehrenrunde durch die Arena, kurz darauf wurden die Tore geöffnet, und Tausende Fans strömten auf die Eisfläche, um mit ihren Idolen zu feiern, Erinnerungsfotos zu machen und anzustoßen.

Viele haben an uns gezweifelt, uns kritisiert und uns die Meisterschaft nicht zugetraut. All denen haben wir es gezeigt. Diesen Triumph haben sich unsere Jungs mehr als verdient. Towerstars-Teammanager Raphael Kapzan

Einige Fans hatten sogar Rasierer dabei, um die bärtigen Spieler der Towerstars ihrer Gesichtspracht zu entledigen.

Ex-Spieler und heute Towerstars-Teammanager Raphael Kapzan feiert nun bereits seine zweite Meisterschaft mit den Towerstars, die erste jedoch von der Tribüne aus.

„Als Spieler ist es natürlich noch einmal etwas anderes, aber ich freue mich riesig, dass wir für unserer Arbeit rund um die Mannschaft belohnt wurden. Und ich freue mich für unsere tollen Fans, die uns die ganze Saison über grandios unterstützt haben.“

Meisterfeier auf dem Ravensburger Eis: Kapitän Vincenz Mayer mit dem Pokal inmitten seiner jubelnden Mitspieler. (Foto: Felix Kästle)

Er nutzte die Gelegenheit aber für einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Pessimisten rund um die Towerstars: „Viele haben an uns gezweifelt, uns kritisiert und uns die Meisterschaft nicht zugetraut. All denen haben wir es gezeigt. Diesen Triumph haben sich unsere Jungs mehr als verdient.“

Am späten Abend zog es viele Fangruppen dann gut gelaunt und singend in Richtung Innenstadt, um die Kneipen Ravensburgs unsicher zu machen. Dort warteten bereits Hunderte andere Fans, die keine Karte mehr ergattern konnten und das Spiel bei privaten oder öffentlichen Public Viewings verfolgt haben.

Meisterfeier und Fanfest folgen

Die offizielle Meisterfeier findet am kommenden Dienstag ab 17 Uhr statt. „Dann dürfen sich alle Spieler der Towerstars ins goldene Buch der Stadt, neben Angela Merkel, eintragen. Danach gibt es einen Autokorso vom Rathaus bis zur Eishalle, wo ein großes Fanfest stattfinden wird“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp nach dem Spiel im SZ-Gespräch. Der OB weiter: „Heute hat die Mannschaft gewonnen, die die Meisterschaft mehr gewollt hat – und das war ganz klar Ravensburg.“