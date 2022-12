Ravensburg hat wieder Lust auf Christkindlesmarkt

Große Events locken die Menschen wieder nach der zweijährigen Corona-Zwangspause. Vielleicht sogar noch mehr als zuvor. Auch der Christkindlesmarkt war nach Einschätzung der Veranstalterin, der Stadt Ravensburg, ein großer Erfolg. Abends gab es teilweise nur noch schwerlich ein Durchkommen.

Am 25. November begann der Ravensburger Christkindlesmarkt und die Menschen wollten ihn gerne wieder haben. Das bestätigt Andreas Senghas, der Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt: „Der Christkindlesmarkt war in diesem Jahr erfreulicherweise sehr gut besucht. Auch wir haben den Eindruck, dass die Menschen nach zwei Jahren ohne Weihnachtsmarkt wieder große Lust hatten, sich gemeinsam mit Freunden, Kollegen und der Familie in der Ravensburger Innenstadt auf dem Christkindlesmarkt zu treffen, um sich auf Weihnachten einzustimmen.“

Standbetreiber freuen sich

Auch die Rückmeldungen der Standbetreiber seien sehr positiv, sagt Senghas: „Natürlich variiert das je nach Angebot des befragten Standbetreibers. Vereinzelte Beschicker verzeichnen nach eigener Angabe einen gewissen Rückgang im Vergleich zu den Umsätzen 2019. Dennoch ist jeder Marktbeschicker froh, dass nach zwei Jahren Pause wieder Weihnachtsmärkte stattfinden konnten. Die Zufriedenheit mit unserem Christkindlesmarkt wird uns in zahlreichen Gesprächen mit den Teilnehmern unseres Marktes bestätigt.“

Offenbar wurde nicht nur über den Markt spaziert, sondern auch konsumiert. Die Stadt kann sich darüber allerdings erst im Januar ein abschließendes Bild machen.

Markt belebte auch den Einzelhandel

Andreas Senghas wertet den Christkindlesmarkt 2022 als Erfolg – sowohl der städtisch veranstaltete Teil, aber auch der Reischmann-Weihnachtsmarkt in der Bachstraße und der Bredl-Adventskalender: „Die Atmosphäre war toll. Viele Besucher sind mit Einkaufslaune nach Ravensburg gekommen und haben den Marktbesuch mit einem Shoppingbummel verbunden. Somit war der Christkindlesmarkt ein wichtiges Element zur Belebung der Innenstadt und ein wichtiger Frequenzbringer für den Einzelhandel. Ebenso wichtig war er natürlich für die Markthändler, Kunsthandwerker und Schausteller, um sich nach zwei ausgefallen Weihnachtsmärkten wieder mit ihren Angeboten in der Innenstadt präsentieren zu können.“

Und was lief nicht rund nach zwei Jahren Zwangspause? Offenbar nur wenig, sagt Andreas Senghas. Am ersten Sonntag habe es in der Spülküche des Geschirrs einen medizinischen Notfall gegeben, was dazu führte, dass mehr Einwegverpackungen eingesetzt wurden und es dadurch zu einer Überfüllung der Mülleimer (und daneben) kam.