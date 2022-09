Ravensburg hat erste Schule mit Theater-Schwerpunkt in der Region

Die Grundschulehrerin Clea Roth (30 Jahre alt) und die Rektorin der Ravensburger Kuppelnau-Grundschule Roswitha Malewski (59) sind sichtlich begeistert, wenn sie von dem neuen Theaterprojekt an ihrer Schule erzählen. Kinder sollen mit zwei Stunden Theaterspielen pro Woche ihr kreatives Potenzial in diesem Bereich entdecken und fürs Leben lernen. Die Projektleiterinnen erklären, was genau Theater bei den Kindern bewirken kann.

Klassenlehrer können jetzt Theaterunterricht geben

Bisher hätten schon die erste und zweite Klasse Theaterunterricht bekommen, nun werde der Unterricht schrittweise auf die Klassen drei und vier ausgedehnt, erklärt Malewski. Elf Lehrerinnen und Lehrer hätten dazu Kurse zur Theaterpädagogik am Theater Ravensburg besucht und diese aus eigener Tasche bezahlt. Nun können die jeweiligen Klassenlehrer in ihre Klassen den Theaterunterricht geben.

Gefördert wird das Projekt vom Landesverband Theater in Schulen (LVTS) in Baden-Württemberg mit 2000 Euro. Und auch die Stiftung Ravensburger Verlag greift der Kuppelnauschule finanziell unter die Arme. Die Kuppelnauschule ist momentan die einzige Schule im Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis mit einem theaterpädagogischen Schwerpunkt.

Kinder sollen Körper und Stimme besser kennenlernen

Im Unterricht an der Kuppelnauschule soll es nicht darum gehen von vorneherein auf ein Theaterstück hinzuarbeiten, sondern darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben ihren Körper und ihre Stimme erst mal besser kennenzulernen, erklärt Roth.

Sie nennt ein Beispiel für eine Übung, die sie mit den Kindern macht. Die Kinder gehen eine Strecke im Raum und ändern dabei immer wieder etwas: Sie probieren unterschiedliche Körperhaltungen aus, was sie mit ihren Händen machen und welche Mimik sie einnehmen können. Auch zu erfahren, wie es sich anhört, wenn man in verschiedenen Ecken des Raumes etwas sagt, könne für Kinder eine interessante Entdeckung sein. Später bekämen die Kinder dann die Möglichkeit kleine Geschichten aus ihrem Leben aufzuschreiben. In der Klasse würden diese Geschichten zusammengefasst und nachgespielt. Am Schluss der Theaterarbeit soll eine Aufführung aller drei Klassen vor Eltern und interessiertem Publikum stehen.

Schulleiterin erwartet Effekt auf Fähigkeiten in Mathe

Zum Sinn der Theaterarbeit sagt Frau Malewski: ,,Wir glauben eben ganz fest, dass sich das Theaterspiel auch auf die anderen Fächer auswirkt.“ Sie sehe, dass die Übungen die Persönlichkeiten der Kinder stärke. Und letztlich könne jemand, der sich im Raum orientieren kann, sich auch im Zahlenraum besser zurechtfinden. „Also nur wenn ich weiß, wo vorne und hinten ist, weiß ich auch welche Zahl größer und kleiner ist.“

Unterstützung für die Theaterarbeit würden Clea Roth und die Lehrer der Kuppelnauschule weiter vom Theater Ravensburg bekommen. Hier sind Jutta Klawuhn und Alex Niess für die Theaterpädagogik zuständig. Diese sollen gerade am Ende, wenn alle Klassen miteinander spielen dürfen, beratend tätig werden.

Eltern sind auch mit dem Projekt einverstanden

Gut ist es laut Clea Roth und Roswitha Malewski auch, dass man es geschafft habe die Eltern der Kuppelnauschule mit ins Boot zu holen. Um die zwei Theaterstunden zu gewährleisten habe man zuerst die Schulkonferenz fragen müssen, ob es in Ordnung sei, eine Stunde Deutschunterricht in der Woche für den Theaterunterricht frei zu machen.