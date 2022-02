Ravensburg hat einen neuen Mietspiegel für 2022

Ab dem 1. März gilt in Ravensburg der neue qualifizierte Mietspiegel für 2022. Er steht dann kostenlos auf der städtischen Website zur Verfügung. Da teilte die Stadtverwaltung mit.

„Der Wohnungsmarkt erlebt seit Jahren eine hohe Nachfrage“, heißt es in der Medienmitteilung. Mit dem qualifizierten Mietspiegel könnten Mieter und Vermieter mit einem Höchstmaß an Transparenz und Rechtssicherheit die ortsübliche Vergleichsmiete für ihre Wohnung ermitteln. Maßgebliche Kriterien sind dabei Größe, Baujahr, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Wohnung.

Der Mietspiegel 2022 wurde in einer kommunenübergreifenden Aktion mit Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg erarbeitet. Er tritt zum 1. März 2022 in Kraft und ist dann auf der städtischen Homepage www.ravensburg.de unter dem Stichwort „Mietspiegel“ kostenlos abrufbar. Auch der neue Onlinerechner steht dort in Kürze zur Verfügung. Gegen eine Gebühr von 7,50 Euro können sich Interessierte den Mietspiegel von Ravensburg auch beim Bürgeramt oder den Ortsverwaltungen ausdrucken lassen.

Weiter weist die Stadt darauf hin, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ravensburg zum Mietspiegel nur kurze allgemeine Auskünfte und Hinweise geben dürfen. Eine individuelle Rechtsberatung können sie jedoch nicht übernehmen.

Dieser qualifizierte Mietspiegel wurde gefördert durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Ba-den-Württemberg. Die Mittel stammen aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat