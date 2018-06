Ravensburg hat einen Boulevard

Seine Sterne haben ihn berühmt gemacht: Der Hollywood-Boulevard gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen von Los Angeles. Weniger bekannt dürfte sein, dass es auch einen „Ravensburg Boulevard“ gibt. Der befindet sich allerdings nicht in Oberschwaben, sondern 6800 Kilometer Luftlinie entfernt ebenfalls in den Vereinigten Staaten – genauer in der Kleinstadt Clairton im Bundesstaat Pennsylvania.

Doch wer eine Flaniermeile mit Palmen, Kinos und Kostümierten erwartet, wird bei einem Blick aufs Satellitenbild schnell enttäuscht. Die kurze Straße besteht hauptsächlich aus einer Brücke, die zwei Stadtteile miteinander verbindet. Das einzige Gebäude an der Straße ist ein Polizeirevier, unweit zweier Basketballfelder aus Beton. Auch die Lage am Fluss Monongahela weiß nicht besonders zu beeindrucken. Statt grüner Uferpflanzen wachsen dort pechschwarze Hügel in den Himmel. Denn in Clairton steht nichts anderes als die größte Kokerei der Vereinigten Staaten.

Gemeinsame Geschichte

Clairton ist nicht der einzige amerikanische Ort, in dem Ravensburg als Straßenname auftaucht. Es gibt auch noch eine „Ravensburg Road“ in McConnellsburg (Pennsylvania), einen „Ravensburg Court“ in Cincinnati (Ohio), eine „Ravensburg Road Southeast“ in Huntsville (Alabama) sowie einen „Ravensburg Drive“ in Everson (Washington). Auch diese Straßen sind ziemlich kurz geraten, umsäumt von einigen wenigen Häusern. So unbedeutend wie sie zunächst scheinen, sind sie aber alle nicht. Schließlich rufen sie ein wichtiges Kapitel deutsch-amerikanischer Geschichte in Erinnerung.

Die Straßennamen sind allesamt Spuren deutscher Auswanderer, die zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert aus politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Gründen ihrer Heimat den Rücken zukehrten, um ihr Glück im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu suchen. Allein 1,8 Millionen Deutsche verließen damals in mehreren Wellen die Länder Baden, Württemberg und Hohenzollern – zum Beispiel der Laupheimer Filmproduzent Carl Laemmle oder der Reutlinger Nationalökonomist Friedrich List. Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat eine Datenbank erstellt, in der über 260000 Auswanderergeschichten dokumentiert sind.

Wer in dieser Datenbank beispielsweise nach dem Herkunftsort Ravensburg sucht, findet 129 Einträge. Knapp zwei Drittel dieser Auswanderer zog es demnach nach Nordamerika, meist Mitte des 19. Jahrhunderts. „Wir wissen leider ganz wenig über diese Menschen. Von hier kamen aber vergleichsweise wenige Auswanderer“, sagt Andreas Schmauder, Leiter des Stadtarchivs. Er vermutet, dass es Ravensburg wegen seiner vielen Märkte und Handwerker wirtschaftlich besser ging als der Landbevölkerung. Erst im 20. Jahrhundert seien dann mehr Ravensburger emigriert, hauptsächlich nach Südamerika.

Weil er keine Arbeit fand, ist zum Beispiel der Schreiner Josef Hammerle aus Alberskirch im Dezember 1932 ausgewandert. Mit anderen Schwaben aus Ravensburg, Bad Waldsee und Baienfurt nahm er den Zug nach Hamburg. Nach einer 22-tägigen Schiffsreise erreichte die Gruppe ihre neue Heimat Brasilien.

Auf die Idee der Auswanderung kam Hammerle offenbar, nachdem er eine Zeitungsanzeige eines katholischen Pfarrers gesehen hatte, der nach Ausreisewilligen suchte. Den 29-jährigen Johann Baptist Deiß wiederum zog es 1935 von Wernsreute nach Pennsylvania, wo er als Müller arbeitete.

Die Bezeichnung der amerikanischen Straßen könnte auch vom Familiennamen „Ravensburg“ herrühren. Im Online-Archiv der Zeitung „Cincinnati Enquirer“ fällt etwa mehrmals der Name Bob Ravensburg im Zusammenhang mit Football-Meldungen. Außerdem finden sich in der Deutschen Auswanderer-Datenbank fünf Personen mit dem Nachnamen Ravensburg, die zwischen 1852 und 1893 auswanderten. Noch heute tragen hierzulande etwa 24 Deutsche diesen Namen. Das ergibt eine Suchanfrage beim Onlinedienst „Geogen“. Die Abkürzung steht für geographische Genealogie, also ortsbezogene Ahnenforschung.

Übrigens zeigt die „Nederlandse Familienamenbank“, dass besonders viele „Ravensburger“ in den Niederlanden leben, vor allem in der Region Nordholland und rund um Amsterdam, wo einst viele Auswanderer in die Schiffe stiegen. In Frankreich oder Italien kommt der Familienname hingegen nicht vor – dafür aber der Straßenname. Denn in der Ravensburger Partnerstadt Montélimar in Frankreich gibt es die „Rue de Ravensburg“ und in der italienischen Partnerstadt Rivoli die „Viale Ravensburg“.

Und die sächsische Partnerstadt Coswig hat sogar einen „Ravensburger Platz“.

Auswanderung aus Südwestdeutschland