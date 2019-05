Ravensburg gewinnt Integrationspreis des Landes Baden-Württemberg

Die Stadt Ravensburg hat in der Kategorie „Verwaltungen und Kommunen“ den ersten Integrationspreis des Landes gewonnen („Schwäbische Zeitung“ berichtete). Stellvertretend nahm Oberbürgermeister Daniel Rapp am Dienstagabend die Auszeichnung entgegen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Integration findet überall in Baden-Württemberg statt und hat viele Gesichter. Zahlreiche Menschen, Kommunen und Organisationen setzen sich im Land mit viel Herzblut und Leidenschaft für ein gelingendes und selbstverständliches Zusammenleben von Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte ein“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Preisverleihung in Stuttgart. Dieses Engagement wolle die Landesregierung würdigen. Vor rund 800 Gästen vergaben Kretschmann sowie Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha den Preis in den Wagenhallen in verschiedenen Kategorien.

Die Jury, bestehend aus den Mitgliedern des Landesbeirats für Integration, hat die Preisträger in den Kategorien Zivilgesellschaft, Unternehmen und Verbände sowie Kommunen und Verwaltungen ermittelt. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis im Bereich Kinder und Jugend vergeben. „Ich freue mich, dass so viele Menschen in Baden-Württemberg zeigen: Integration ist bei uns im Land gelebte Praxis. Lassen Sie uns weiterhin Farbe bekennen und für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander eintreten“, sagte Integrationsminister Lucha.

Seit den 1970er-Jahren engagiert

In der Pressemitteilung werden die Gründe benannt, weshalb Ravensburg mit dem Integrationspreis bedacht wurde. Bereits seit den 1970er-Jahren engagiere sich die Stadt in besonderem Maße für Menschen mit Migrationsgeschichte – anfänglich mit dem Arbeitskreis für Gastarbeiterfragen, später mit dem Ausländerbeirat, der in den 1990er-Jahren in Beirat für Integrationsfragen umbenannt wurde.

„Wir verstehen Integration seit Jahrzehnten als selbstverständlich. Aber sie ist eine dauernde Querschnittsaufgabe, bei der Stadtverwaltung, Kirchen, Verbände, Unternehmen und Vereine zusammengebracht werden und gemeinsam agieren", so Daniel Rapp. Das müsse man wollen und leben. „Und das tut Ravensburg. Es freut mich sehr, dass die Landesregierung dieses Engagement sieht und anerkennt“, ergänzte der OB während der Preisverleihung.

"Vom ersten Tag an Ravensburgerin oder Ravensburger"

Wer nach Ravensburg komme, um hier zu leben, sei vom ersten Tag an Ravensburgerin oder Ravensburger – mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Dazu gehöre beispielsweise auch, dass Kinder von Geflüchteten möglichst ab dem ersten Tag beschult werden und nicht erst nach einem halben Jahr, wie es das Gesetz vorgebe. „Dieser Preis geht nicht nur an die Stadtverwaltung und an den Gemeinderat, sondern an alle in der Ravensburger Stadtgesellschaft, die zum Gelingen der Integrationsarbeit beitragen“, betonte Rapp.

Der Landespreis für Integration wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Bewerben konnten sich Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen, Initiativen, Kommunen, Schulen und Verbände, die sich in besonderer Weise für Integration und Zusammenhalt in Baden-Württemberg einsetzen. Insgesamt seien 380 Bewerbungen eingegangen. In den vier Kategorien wurden ein erster, zweiter und ein dritter Platz sowie Anerkennungspreise vergeben. Für den ersten Platz wird jeweils ein Preisgeld von 4000 Euro vergeben, für den zweiten Platz 2000 Euro und für den dritten Platz 1000 Euro.

Auch Leutkirch wird geehrt

Den Anerkennungspreis in der Kategorie Unternehmen und Verbände hat die Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ aus Leutkirch gewonnen. Das Ziel der Initiative sei die langfristige Integration von Geflüchteten in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt sowie die Gestaltung einer gesetzlichen Regelung, die integrierten Geflüchteten in Arbeit eine Bleibeperspektive und den Unternehmen Planungssicherheit biete.