Ravensburg geht auf Nummer sicher und plant anderes Neubaugebiet in Schmalegg

In Schmalegg entsteht ein 7,8 Hektar großes Neubaugebiet samt Kindergarten. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ravensburger Gemeinderates hat in jüngster Sitzung einstimmig entschieden, ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren für den Bebauungsplan Ortsmitte Schmalegg III einzuleiten. Begründet wird das mit der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt und der völligen Unwägbarkeit, ob das eigentlich geplante Neubaugebiet Brachwiese III jemals verwirklicht werden kann. Wie mehrfach berichtet, klagt ein Landwirt dagegen. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) befasst sich mit dem Normenkontrollantrag am 27. November in öffentlicher Sitzung.

Der Obstbauer fürchtet, dass durch das geplante Neubaugebiet Brachwiese III Konflikte entstehen. Er möchte verhindern, dass sich die zukünftigen Bewohner über den Lärm aufregen, der beim nächtlichen Spritzen seiner Obstbäume in unmittelbarer Nachbarschaft unweigerlich entsteht. Dem Landwirt ist es durch seine Klage gelungen, die Pläne der Stadt seit sechs Jahren hinauszuzögern. Am 27. November platzen sie dann vermutlich ganz, falls der VGH entsprechend entscheidet. Denn landwirtschaftliche Betriebe haben laut geltender Rechtsprechung grundsätzlich einen Schutzanspruch vor sogenannter „heranrückender Wohnbebauung“, wenn diese ihr Fortbestehen gefährdet, argumentiert der Rechtsanwalt des Obstbauern, Clemens Muñoz.

Daher die Idee der Stadt Ravensburg, an anderer Stelle neuen Wohnraum zu schaffen. Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand und schmiegt sich direkt an die bestehende Bebauung an. Eine Umweltanalyse habe gezeigt, „dass durch eine Wohnbebauung an dieser Stelle keine erheblich negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohnumfeld der derzeitigen Anwohner zu erwarten ist“, meint das Stadtplanungsamt. Da in dem Bereich auch eine neue, fünfgruppige Kindertagesstätte entsteht, in die der katholische Kindergarten Carlo Steeb umziehen will, ist das Neubaugebiet für junge Familien ideal. Für sie – und alle übrigen Bevölkerungsgruppen – soll ein breiter Mix an Wohnformen und Hausformen angeboten werden: also frei stehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser. Erschlossen wird das Neubaugebiet über die Ringgenburgstraße und die Trutzenweiler Straße.

Ob dann irgendwann die Brachwiese III noch gebraucht wird, falls der VGH doch gegen den Obstbauern und zugunsten der Stadt entscheidet, hängt von der weiteren Bevölkerungsentwicklung ab.