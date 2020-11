Ravensburg geht als Tabellenführer in den Lockdown

Es ist das erste Geisterspielwochenende in der Vereinsgeschichte des EV Ravensburg gewesen. Während in den meisten anderen Sportarten bereits am vergangenen Wochenende der Spielbetrieb eingestellt worden war, konnte der EVR das komplette vorgesehene Programm abspulen, bevor es in die vierwöchige Zwangspause geht. Die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg haben die Unterbrechung der Ligen bereits kommuniziert. Wie es danach weitergeht, und ob in einzelnen Ligen der Modus geändert wird, ist laut EVR-Mitteilung noch nicht bekannt. Vom Deutschen Eishockeybund gab es bezüglich der Deutschen Nachwuchsliga am Wochenende noch keine abschließende Aussage. In der DNL III geht die Ravensburger U20 als Tabellenführer in die Pause.

DNL III: EV Ravensburg – Mannheimer ERC 7:4 – Nach den Erfolgen in Mannheim haben die Ravensburger Junioren auch beim Heimspielwochenende gegen den MERC sechs Punkte geholt. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Bietigheim, allerdings bei zwei Spielen mehr, gehen die Ravensburger als Tabellenführer der Division III der Deutschen Nachwuchsliga in die vierwöchige Zwangspause. Der Tabellendritte Nürnberg hat durch eine Niederlage in Peiting auf das Spitzenduo Boden verloren.

In der ersten Begegnung schossen Marcel Mezler und Richard Seba mit einem knallharten Schuss aus kurzer Distanz in den Torwinkel eine schnelle 2:0-Führung für den EVR heraus. Mannheim kam in Überzahl zum Anschlusstreffer durch Dominik Gutjahr. Andreas Wiesler sowie erneut Mezler und Seba sorgten jedoch bis zur ersten Pause für einen beruhigenden 5:1-Vorsprung. Dass vier Tore Vorsprung zu einem frühen Zeitpunkt im Eishockey noch nichts heißen mögen, bewies sich jedoch im zweiten Abschnitt. In der 23. Minute jagte Gutjahr einen Nachschuss zum 2:5 ins Ravensburger Netz. Dreieinhalb Minuten später war in Überzahl erneut Gutjahr erfolgreich. Der Mannheimer Stürmer erzielte mit einem Distanzschuss etwas glücklich auch sein viertes Tor und damit den Anschlusstreffer für sein Team.

Nun brannte es lichterloh aus Sicht des EVR, der in der 30. Minute seinerseits Schussglück hatte. Wiesler drosch die Scheibe Richtung Mannheimer Tor. Sie wurde gleich mehrfach von Mannheimer Kufen abgelenkt und landete schließlich hinter der Linie. Mezler gelang in der 33. Minute mit dem 7:4 der Endstand. Beide Trainer impften ihren Teams erfolgreich ein, mehr Sorgfalt im Defensiverhalten walten zu lassen, sodass weitere Tore ausblieben.

EV Ravensburg – Mannheimer ERC 5:1 – Bemerkenswert in der zweiten Partie war die vierte Minute. Innerhalb von 14 Sekunden gelangen Marcel Mezler zwei Treffer zum 2:0 für den EVR. Wie bereits am Vortag erzielte Mannheim in der 14. Minute den Anschlusstreffer, musste aber schon zwölf Sekunden später das 3:1 erneut durch Mezler hinnehmen.

Dieses Zwischenergebnis hatte Bestand über das gesamte zweite Drittel hinweg. In der 43. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Andreas Wiesler feuerte fast vom Bullypunkt aus einen Schuss wie ein Strich Richtung MERC-Gehäuse ab. Die Scheibe schlug, noch im Steigflug begriffen, zum 4:1 im Kreuzeck ein. Robin Böhm markierte in der 51. Minute das 5:1, womit das Sechs-Punkte-Wochenende für den EV Ravensburg gesichert war.