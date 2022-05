Obstcontainer soll Lebensmittelverschwendung reduzieren

Das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) beschäftigt sich unter anderem mit der Verschwendung von Lebensmitteln. Laut Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft entstehen 52 Prozent der Lebensmittelabfälle im eigenen Haushalt, pro Jahr sind das 75 Kilo pro Person. Aber auch in der Produktion gehen viele Lebensmittel bereits verloren. Ein EU-Projekt soll dem entgegenwirken.

Am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee haben sich deshalb Forchende getroffen, um das EU-geförderte "FOX"-Projekt voszustellen und darüber zu diskutieren."FOX" steht für "Innovative down-scaled FOod processing in a boX". Darunter sei ein beweglicher Container zu verstehen, der es Landwirten ermöglicht, ihr Rohprodukt direkt am Hof in Endprodukte zu verarbeiten, so Manfred Büchele, der Geschäftsführer des KOB. Dadurch müssten die Landwirte ihre Rohprodukte nicht erst zu großen Nahrungsmittelverabrbeitenden Betrieben bringen, was unnötige Wege spare und Lebensmittelverschwendung vermeide.