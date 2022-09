Ravensburg feiert seine Vielfalt

Seit Anfang März haben Ravensburger Vereine und Organisationen gemeinsam mit der Stadtverwaltung – insgesamt 55 Organisatoren – am diesjährigen Programm der WIN-Wochen gearbeitet. Nun ist die Veranstaltungsreihe „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“ (WIN) fertig. In diesem Jahr zum 39. Mal, teilt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung mit.

Unter dem Motto „Ravensburg ist Vielfalt“ bieten insgesamt 22 Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt im Zeitraum vom 24. September bis 9. Oktober vielfältige Gelegenheiten zur Information und zur Begegnung. Der Auftakt der Wochen der Internationalen Nachbarschaft bildet am Samstag, 17. September die Laufveranstaltung „LaufZEIT“.

Karikaturen von Rainer Weishaupt können in der Ausstellung „Blick mit der Lupe auf die Gesellschaft“ bis zum 14. Oktober im Haus der Evangelischen Kirche Ravensburg betrachtet werden. Die Agenda Eine Welt Ravensburg lädt für Samstag, 24. September, zu einem Aktionstag unter dem Motto „Hunger nach Leben, Zukunft, Gerechtigkeit“ auf den Gespinstmarkt ein. Ein Interkultureller Stadtspaziergang wird am Dienstag, 27. September, angeboten.

Die Partnerschaft für Demokratie Stadt Ravensburg führt gemeinsam mit der Zehntscheuer Ravensburg am Mittwoch, 28. September, eine Lesung „Mama Superstar – My Migrant Mama“ durch. Der Verkaufsoffene Sonntag „Ravensburger Sonntag – interkulturell“ findet mit entsprechenden Angeboten auf dem Marienplatz am Sonntag, 2. Oktober, statt. Am Montag, 3. Oktober, findet ein Friedensgebet am Tag der Deutschen Einheit statt. Alle Ravensburgerinnen und Ravensburger sind am 3. Oktober außerdem zur Feierstunde anlässlich des 32. Jahrestages der Deutschen Einheit oder zum „Tag der offenen Tür“ in die Alevitische Kulturgemeinde oder zum „Tag der offenen Moschee“ in die Mevlana-Moschee sowie der Bosnischen Moschee eingeladen.

Die Partnerschaft für Demokratie Stadt Ravensburg lädt gemeinsam mit der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee und dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben am Dienstag, 4. Oktober, ins Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg zur Lesung „Im Menschen muss alles herrlich sein“ ein. Menschen verschiedener Religionen treffen sich zum Austausch bei einem „Teegespräch“ am Mittwoch, 5. Oktober, in der Mevlana-Moschee. Beim Freundschaftsfest der Nationen am Samstag, 8. Oktober gibt es ein folkloristisches Programm und vielfältige kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Am Samstag, 15. Oktober findet der Vortrag „Ein Bericht aus Bosnien – ein Blick in eine andere Welt, hinter die EU-Außengrenze“ in der Kirche St. Jodok statt.