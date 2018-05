Ravensburg empfängt Biberach zum Derby

Die Handballteams des TSB Ravensburg und des TV Weingarten sind am Samstag zu Hause gefordert. Die Ravensburg Rams treffen in der Landesliga im prestigeträchtigen Derby auf die TG Biberach. Die Handballerinnen des TV Weingarten empfangen in der Württembergliga die SG Burlafingen/Ulm, die TVW-Männer spielen gegen die SG Ulm & Wiblingen.

Frauen-Württembergliga: TV Weingarten – SG Burlafingen/Ulm (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle) – Für den TVW steht nach einer einwöchigen Spielpause erneut ein Heimspiel an. Die SG Burlafingen/Ulm ist Tabellenfünfter (17:13 Punkte), Weingarten abgeschlagen Tabellenletzter. Der TVW konnte etwas länger die knappe Niederlage gegen Nellingen (26:28) verdauen, als Weingarten nach einer starken Aufholjagd einen Sieben-Tore-Rückstand egalisierte, dann aber zu nervös agierte und doch noch verlor. „Wenn wir den Gegner nach zweimaligem Ausgleich (20:20, 23:23) in der Schlussphase nicht selbst wieder ins Spiel bringen, wären wir als Sieger vom Platz gegangen“, sagte Trainer Daniel Kühn.

Die SG hat zwar zum Teil mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen, schlug aber am vergangenen Spieltag zu Hause den Tabellenführer Göppingen mit 23:22. Im Hinspiel geriet der damals indisponiert auftretende TVW mit 17:43 unter die Räder. Diese Partie soll jedoch kein Maßstab mehr für das Rückspiel sein. Weingarten brennt laut Mitteilung auf seinen ersten Erfolg, arbeitet weiter dreimal pro Woche und hofft, eine konstante Leistung über 60 Minuten zeigen zu können. Da beim TVW sowohl Ariane Fessler als auch Jeannette Pfahl ausfallen, wird Nicole Spänle im Tor stehen.

Männer-Landesliga: TSB Ravensburg – TG Biberach (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle) – Gegen die TG Biberach wollen sich die Rams wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Ravensburg muss sich laut Mitteilung aber vor allem in der Offensive steigern, um gegen den Favoriten aus Biberach punkten zu können. Biberach, aktuell Tabellenfünfter, stellt die zweitbeste Defensive der Landesliga. Die Biberacher gingen als Mitfavorit auf die Meisterschaft in die Saison, mussten in den vergangenen Wochen jedoch einige Rückschläge hinnehmen. Durch den deutlichen Heimsieg gegen Friedrichshafen rückte die Tabellenspitze für die TG aber wieder in Sichtweite.

Bezirksliga: TV Weingarten – SG Ulm/Wiblingen (Sa, 20 Uhr, Großsporthalle) – Weingarten trifft auf die SG Ulm & Wiblingen, die mit 14:12 Punkten auf dem achten Tabellenplatz steht. Nach dem Punktgewinn bei der HSG Langenau/Elchingen, einem direkten Konkurrenten um den voraussichtlich ersten Abstiegsplatz, hat der TVW mit 11:17 Punkten neben dem Fünf-Punkte-Polster auf die HSG (6:22) auch den direkten Vergleich gewonnen. Wenn aus der Landesliga nicht drei Mannschaften aus dem Bezirk den Gang in die Bezirksliga antreten müssen, stehen die Chancen des TVW auf den Klassenerhalt damit sehr gut.

Im Hinspiel unterlag der TVW den Ulmern mit 26:30. Eigenes Unvermögen brachte die Weingartener damals um mögliche Punkte. Mit der Rückkehr von Klingseisen, Werner, Ziegler und eventuell sogar Höhn in den Kader entspannt sich die Personalsituation nun bei Weingarten aber deutlich.

Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Leutkirch (20 Uhr) – Gegen den Tabellenzweiten Leutkirch sinnen die Vogter auf Revanche. 32:22 hieß es im Hinspiel für die TSG. Dies soll nun anders werden, denn Vogt hat sich vor allem in der Abwehr stabilisiert und stellt aktuell die Bestmarke der Liga. Gelingt es dem HCL, die Leutkircher Angriffsmaschine ins Stocken zu bringen, ist ein Punktgewinn möglich. Leutkirch darf sich im Kampf um die Aufstiegsplätze eigentlich keine Patzer mehr leisten, Vogt will sich im vorderen Drittel der Tabelle festsetzen.

Kreisliga: TSG Ailingen – TG Bad Waldsee (Sa, 18.15 Uhr) – Bad Waldsees Handballer kämpfen in Ailingen um die nächsten Punkte. Nach einem sehr spannenden Sieg zum Beginn der Rückrunde haben die Waldseer nun die nächste Hürde zu nehmen. Es geht um Punkte auf dem mühsamen Weg in die obere Tabellenhälfte. Die B-Jugend der TG ist um 14 Uhr bei Verfolger Ehingen zu Gast, die C-Jugend spielt um 14.15 Uhr in Vogt.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – SG Argental II (Sa, 16 Uhr, Kuppelnauhalle) – Nach dem Aus im Bezirkspokal gegen die SG Argental geht es für Ravensburg nun in der Kreisliga wieder um Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Das Hinspiel gegen die SGA II gewann der TSB mit 31:10. Im aktuellen Vergleich trennt die beiden Mannschaften allerdings nur ein Tabellenplatz. Die drittplatzierten Lady Rams weisen mit 141:66 Toren die stärkste Defensive der Liga vor und haben bisher den zweitstärksten Angriff. Trainer Heino Stieger fordert, von Beginn an konzentriert zu spielen.