Ravensburg dreht das Spiel und jubelt

Spannender und dramatischer geht es nicht kaum noch. Der EV Ravensburg lag in der Deutschen Nachwuchsliga III gegen Landsberg zwischenzeitlich mit 2:5 scheinbar aussichtslos zurück. Der EVR drehte das Spiel aber noch und gewann mit 6:5 nach Penaltyschießen. Die Partie gegen Landsberg wirkte phasenweise wie eine Kopie des legendären Junioren-Aufstiegsspiels vor zehn Jahren.

Schon nach 16 Sekunden führte Landsberg. Nach zwei Minuten hieß es 1:1 durch Jon Jäger. 14 Sekunden später lagen die Gäste aber wieder vorne. Von Anfang bis zum Ende zog dieses Spiel die knapp 150 Zuschauer in den Bann. Es war über drei Drittel und die Verlängerung hinweg ein offener Schlagabtausch. In der achten Minute rutschte Landsbergs Goalie ein Schuss von Stefan Rodriguez durch die Beine, blieb aber kurz der Linie liegen. Matteo Miller schaltete blitzschnell und staubte zum 2:2 ab. In der 19. Minute war Landsberg in einem trotz der Dramatik fairen Spiel mit zwei Mann in Überzahl und nutzte dies zum 3:2.

Ungewöhnliches Penaltyschießen

Die Gäste bekamen in der ersten Hälfte des zweiten Drittels den EVR immer besser in den Griff. Als die Ravensburger die Scheibe nicht klären konnten, waren die Riverkings in der 25. Minute zum 4:2 erfolgreich. Im Powerplay hieß es in der 30. Minute sogar 5:2. Ravensburgs Trainer Marc Vorderbrüggen nahm eine Auszeit. Sein Team raffte sich wieder auf und nutzte in der 32. Minute eine Überzahl zum 3:5 durch Paul Ockert. In der 37. Minute hätte eigentlich der Anschlusstreffer fallen müssen, als mehrere Ravensburger in aussichtsreicher Position vor dem leeren Landsberger Tor standen. Doch der Schuss ging vorbei.

In der 42. Minute traf dann Pablo Koidl nach einer Kombination über Leon Dalldush und Luca Schönauer zum 4:5. Nun gewann der EVR die Oberhand. In der 47. Minute zog Kapitän Matteo Miller auf der linken Seite davon und traf zum 5:5. In der Verlängerung hatte Ravensburg die besseren Chancen, aber es blieb beim Unentschieden.

Auch das Penaltyschießen sollte keines der gewöhnlichen Art werden. Für Ravensburg trafen Stefan Rodriguez und Matteo Miller. Goalie Jonas Waldherr hielt zunächst auch den zweiten Landsberger Anlauf. Im Überschwang des sicher geglaubten Sieges stieß er die Scheibe, die noch nicht geruht hatte, danach allerdings mit dem Fuß ins Tor. Regelwidrig. Der Schiedsrichter ließ wiederholen, und diesmal saß der Schuss der Gäste. Leon Dalldush behielt aber auf Ravensburger Seite die Nerven und verwandelte mit einem frechen Schuss durch die Beine des Goalies auch den dritten Penalty.

U17 verliert zweimal

Die U17 des EVR hatte das erwartet schwere Auftaktwochenende. In München, bei einem der Topteams der Division II, gab es eine 0:8-Niederlage. 90 Schüsse wurden auf das Tor von Goalie Timo Röder gezählt, der seine Mannschaft vor noch Schlimmeren bewahrte. Ravensburg musste ohne mehrere Leistungsträger auskommen, die zur U20 abgestellt werden.

Am Sonntag sah der EVR gegen den 1. EV Weiden schon viel besser aus. Ravensburg hielt mit den Oberpfälzern über weite Strecken sehr gut mit und hätte am Ende durchaus punkten können. Nach einem torlosen ersten Drittel erspielte sich Weiden im zweiten Abschnitt ein deutliches Übergewicht. Nach einer schnellen Kombination waren die Gäste in der 23. Minute mit einem hohen Schuss aus spitzem Winkel ins Kreuzeck erfolgreich. In der 39. Minute war der stark haltende Goalie Jonas Waldherr erneut geschlagen. Anton Bibischew erzielte in der 51. Minute nach Vorarbeit von Eric Bergen den ersten Saisontreffer der U17.

Zu mehr als dem 1:2-Anschlusstreffer reichte es aber nicht mehr. Immerhin hatte der EVR, der in dieser Saison ohne Verstärkung aus Lindau auskommen muss, gezeigt, dass er in voller Besetzung konkurrenzfähig ist.