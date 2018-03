Ravensburg digitalisiert seine Grundschulen

Die Digitalisierung schreitet rasch voran, und die meisten Zehnjährigen haben heute schon Smartphones. Nach und nach sollen jetzt auch die Ravensburger Grundschulen mit moderner Computertechnik ausgerüstet und vor allem entsprechend vernetzt werden. Begonnen wird mit der Weststadtschule, die für 340 000 Euro neu verkabelt und mit Laptops, Beamern und einem Computerraum ausgestattet wird.

Der Ausschuss für Bildung und Kultur billigte die Anschaffungen einstimmig, diskutierte zuvor aber geschlagene 80 Minuten über Vor- und Nachteile von Laptops zu Tablets und Kabel zu WLAN. Für das WLAN werden zwar die Voraussetzungen für eine spätere Einrichtung geschaffen, zunächst will sich die Stadt aber auf die Verkabelung beschränken. Tablets seien für Grundschüler noch nicht so geeignet, weil sie keine richtige Tastatur haben und die Schüler somit nicht so gut schreiben lernen könnten.

Ulrich Höflacher (Bürger für Ravensburg), selbst stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums an der Privatschule Sankt Konrad, warb vehement dafür, alle Grundschulen auf einen Schlag entsprechend einzurichten und nicht jedes Jahr eine andere. Ansonsten könne es gut und gerne fünf Jahre dauern, bis die letzte Grundschule dran sei, und das sei ungerecht für die betreffenden Kinder, die das Nachsehen hätten. „Die Kinder sind nur einmal in der Schule, und zwar jetzt. Wir sollten lieber gleich drei Millionen Euro in die Hand nehmen.“ Unterstützung bekam er von SPD-Stadträtin Heike Engelhardt („Wo er recht hat, hat er recht“) und von Margot Arnegger (Freie Wähler): „Ich kenne mich zwar nicht so sehr damit aus, aber Herrn Höflachers Argumente fallen auf fruchtbaren Boden.“

Laut der Ravensburger Stadtverwaltung scheitert diese Idee aber nicht so sehr an den Kosten, sondern an der Umsetzung. Baubürgermeister Dirk Bastin meinte, es sei sehr schwierig, Firmen zu bekommen, die das umsetzen. „Und wir haben nur in den Sommerferien Zeit dafür.“

„Baltische Länder viel weiter“

„Tief entsetzt und enttäuscht“ war CDU-Stadtrat Rolf Engler nach eigenen Worten über die Unterstützung von Bund und Land für die Kommunen. Dort würden immer nur wohlklingende Absichtserklärungen zur Digitalisierung losgelassen, Geld für umsetzungswillige Gemeinden gebe es aber nicht. In den baltischen Ländern sei man schon viel weiter, und Deutschland werde bald von diesen „angeblichen Entwicklungsländern“ abgehängt.

Schulamtsleiter Karlheinz Beck erinnerte daran, dass es auch Vorbehalte gegen die Digitalisierung gebe, zum Beispiel von dem renommierten Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer. Dieser meint, dass der Einsatz von Computern im Klassenzimmer den Schülern eher schadet als nutzt. „Wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen sind jedoch im Einzelnen die folgenden Auswirkungen auf Körper, Seele und Geist: Ängste, Aufmerksamkeitsstörungen, Bewegungsmangel, Bluthochdruck, Depressionen, Diabetes, Empathieverlust, Haltungsschäden, Kurzsichtigkeit, Müdigkeit am Tage, Persönlichkeitsstörungen, Schlafstörungen, Sucht und Übergewicht“, schrieb Spitzer in einem Artikel fürs „Handelsblatt“. Die Digitalisierung an Schulen sei „nichts als ein großer Hype, veranstaltet von der reichsten Lobby der Welt, die noch reicher werden will, indem sie die Köpfe unserer nächsten Generation vermüllt“.