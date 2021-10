Ravensburg Designpreis geht an Clarissa Cohausz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ravensburger Designpreis ist mit 1.000 Euro dotiert und wird in jedem Jahr von Markus Kistler, Bereichsleiter Unternehmenskunden BW-Bank, an eine*n verdiente*n Absolvent*in Mediendesign der DHBW Ravensburg verliehen. In diesem Jahr geht der Preis an Clarissa Cohausz.

Der Preis zeichnet sowohl außergewöhnliche Designleistungen als auch soziales und gesellschaftliches Engagement im Studium aus. Beides zeigte Clarissa Cohausz an der DHBW Ravensburg, wie ihr Laudator und Studiengangsleiter Prof. Herbert Moser bescheinigte. Ihre Bachelorarbeit l´homme brut war etwa eine audiovisuelle Annäherung an den Schmerz, die den Betrachtenden mit den Absurditäten und Widersprüchen im Umgang mit körperlichen Schmerzen konfrontiert. „Clarissa geht es um starke Emotionen, um Impulse beim Betrachter“, so Herbert Moser, „sie ist streitbar und dennoch maximal empathisch.“ Im Studium engagierte sie sich in vielen Bereichen – als Tutorin, als Mitorganisatorin des Symposiums Gender Tech Gap oder bei der Organisation der Bachelorschau 2020.

Nach ihrem Studium Mediendesign arbeitete sie als Freelancerin und Künstlerin im Bereich Motion Design unter anderem für Agenturen wie Deveroe und Radikale Töchter. Ab Oktober folgt ein Masterstudium Zeitbasierte Medien an der Kunstuniversität Linz.