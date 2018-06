Ravensburg deklassiert Tettnang II

Wie in der ersten Runde landete Ravensburg auch am zweiten Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben-Süd in Tettnang einen hohen 7:1-Sieg. Recht früh gingen die Ravensburger mit 2:0 durch die Siege von Jochen Ringelsiep (Brett 2) gegen Manuel Schmid und Andreas Abt (3) gegen Georg Eck in Führung.

Danach spielte Ersatzspieler Murat Özdemir (7) nach ausgeglichener Stellung gegen Roland Zoll unentschieden. Dem Gesamtsieg schon recht nahe waren die Ravensburger, als Volker Schupp (4) nach einem taktischen Spiel gegen Jakob Benkö gewann. Albrecht Weidel (1) spielte gegen den zäh verteidigenden Roland Keckeisen, gewann aber letztendlich mit durchschlagendem Angriff. Danach setzte sich Frank Oberndörfer (5) gegen Gero Gräber im Turmendspiel durch, als er mit dem König in die feindliche Stellung eindrang und ein Matt nicht mehr zu verhindern war. Ersatzspieler Berthold Vetter (8) musste anfangs gegen den Tettnanger Christian Greissing genau verteidigen, konterte dann aber und gewann Material.

Letztendlich brachte das Remis in der letzten Partie von Andreas Dikich (6) gegen Gordian Gräber das 7:1. Ravensburg bleibt mit deutlichem Brettpunkte-Vorsprung Tabellenführer vor den ebenfalls ungeschlagenen Mannschaften Weingarten und Mengen II.