Ravensburg braucht weitere Flüchtlingsunterkünfte

Obwohl die Zahl der in Ravensburg ankommenden Flüchtlinge stark rückläufig ist, muss die Stadt weitere Unterkünfte für diesen Personenkreis bereitstellen. Für rund 380 Personen wird Wohnraum benötigt.

Der Grund für die Schaffung neuer Wohnplätze liegt in der Rechtslage. Kommunen sind verpflichtet, Menschen unterzubringen, die länger als 24 Monate in der sogenannten vorläufigen Unterbringung waren oder die als Flüchtlinge anerkannt sind. Bis dahin wohnen diese Personen in Unterkünften des Landkreises.

Nun ist die Stadt Ravensburg aber im Rückstand. Das heißt: Eigentlich müssten Flüchtlinge aufgrund der Rechtslage die Unterkünfte des Landkreises verlassen, finden aber keine Wohnung auf dem Markt. „Wir haben einen absolut leergefegten Wohnungsmarkt“, sagte Erster Bürgermeister Simon Blümcke im Gemeinderat.

Eigentlich war geplant gewesen, dass die Stadt die Unterkünfte des Landkreises übernimmt, doch das ist aktuell nur in einigen Teilen möglich. Der Grund: Der Kreis braucht diese Kapazitäten selbst, um Plätze für die vorläufige Unterbringung weiter vorzuhalten.

Die Stadt will die neuen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge 2018 und 2019 realisieren. Oberbürgermeister Daniel Rapp sprach im Gemeinderat von einer „Interimssituation“: „Blechkisten dienen nicht der Integration.“ Mittelfristig sei es natürlich das Ziel, die Geflüchteten in regulären Wohnungen unterzubringen. Nicht zuletzt dafür müsse neuer Wohnraum geschaffen werden.

Die neuen Standorte der Flüchtlingsunterkünfte sind in Bavendorf, in der Schmalegger Straße, der Tettnanger Straße, der Wangener Straße, der Florianstraße und an der B 33 (Kompetenzzentrum Obstbau). Für einen neuen Standort in Lachen liegt bereits eine Baugenehmigung vor. Die bisherigen Wohnanlagen des Landkreises in der Wangener Straße und in der Schmalegger Straße sollen im Sommer übernommen werden.

Die CDU-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments angesichts der Wohnungsnot beantragt, ein Konzept für die Erstellung von sozialem Wohnraum in den Jahren 2019 bis 2022 zu erarbeiten.