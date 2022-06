Ravensburg bietet spannendes Ferienprogramm im Sommer

Die Sommerferien stehen wieder vor der Tür und damit startet auch zum 44. Mal das Ravensburger Ferienprogramm. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Programmpunkten bietet das Ferienprogramm über die gesamten Sommerferien für Kinder und Jugendliche jeden Alters eine spannende Freizeitbeschäftigung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ravensburg. Das Angebot reiche von kreativen über sportliche bis hin zu kulturellen und bildenden Veranstaltungen. Mit dabei sind beliebte Programmpunkte aus den Vorjahren ebenso wie ganz neue Veranstaltungen.

Hier gibt es das Programmheft

Wie jedes Jahr gibt es eine Menge Auswahl an Tanz- und Dauerangeboten sowie Freizeiten, die separat im Programmheft aufgelistet sind. Die Broschüre wurde an alle Ravensburger Schulen verteilt und ist auch in der Tourist-Info wie auch in den Ortsverwaltungen verfügbar. Unter www.ravensburg.ferienprogramm-online.de ist das Ravensburger Ferienprogramm wie auch der Anmeldebogen online einzusehen.

Ausweis erforderlich

Anmeldungen sind vom 27. Juni bis 10. Juli möglich. Falls es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, findet eine Verlosung statt. Nach der Anmeldefrist und der Verlosung erhält jeder einen persönlichen Sommerferienprogrammausweis, auf dem alle gebuchten Veranstaltungen hinterlegt sind. Dieser Ausweis kostet einmalig fünf Euro und ist für eine Teilnahme am Ferienprogramm notwendig.