„Earth Hour“ in Ravensburg

Weltweit schalten Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Auch Ravensburg ist in diesem Jahr wieder dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung des Mehlsacks, der Veitsburg, des Blaserturms, des Obertors, des Kunstmuseums und des Lederhauses ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Anne Talk, Klimaschutzmanagerin für den Gemeindeverband Mittleres Schussental, ruft die Ravensburgerinnen und Ravensburger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“

Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen. In Deutschland steht die weltweite Aktion 2021 ganz im Zeichen des Klimaschutzes.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang habe die Aktion im Jahr 2007 in Sydney genommen. Mittlerweile werde die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit würden mehr als 7000 Städte teilnehmen, allein in Deutschland seien es 367 im vergangenen Jahr gewesen.