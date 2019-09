Ravensburg bereitet sich auf das Landesjazzfestival vor

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum baden-württembergischen Landesjazzfestival 2019. Gleich zum Auftakt am Mittwoch, 6. November, gibt es mit der Jazzkantine einen ersten Höhepunkt im Ravensburger Konzerthaus.

Die Crossover-Truppe aus Braunschweig feiert unisono mit dem Ravensburger Verein Jazztime in diesem Jahr silberne Doppelhochzeit. Die Begründer des deutschen Jazz-Hip-Hop lassen unter anderem Rap, Funk, Soul in ihre Musik einfließen. Insgesamt spielen beim Landesjazzfestival an 19 Tagen 35 Bands.

Die Vergabe des Landesjazzfestivals 2019 an Jazztime ist kein Zufall, eher ein Déjà-vu der besonderen Art, zumal der rührige Verein schon 2003 bei der Vergabe des Landesjazzfestivals gegen starke Konkurrenz überraschend zum Zug kam. Schon damals hatten sich das Engagement, die Qualität und die Vielfalt der Kulturarbeit des Ravensburger Jazzvereins aus dem tiefen Süden bis zur Landeshauptstadt herumgesprochen. Die Graswurzelkultur hatte überzeugt.

Mit der Bewerbung zum Landesjazzfestivals 2003 erreichte Jazztime die Grenzen des Wachstums. Die Organisation eines mehrtägigen Festivals lag außerhalb des bisherigen Erfahrungsbereichs des jungen Vereins. Mangelnde Erfahrung wurde aber durch ein Höchstmaß an Motivation kompensiert.

Zehn Tage lang stand Ravensburg ganz im Zeichen hochkarätiger Jazzmusik. 290 Jazzmusiker aus neun Ländern verwandelten die Stadt in ein ausgelassenes Happening. Ein adäquater Rahmen ließ das Musikprogramm zusätzlich aufblühen. Die Bevölkerung nahm an den Konzerten regen Anteil und die Presse schrieb: „Experiment gelungen, Jazzkonzerte auf hohem Niveau.“ Ein entscheidender Nachweis konnte schließlich angetreten werden: Jazztime verfügt über Ressourcen, um ambitionierte Ziele in den Fokus zu nehmen zu können.

An dieser Schlüsselstelle regten Mitglieder des Vereins an, ambitioniert Ziele neu zu definieren. Nach den Erfolgen in der Vergangenheit müsse sich der Verein programmatisch neu aufstellen, weiterentwickeln. Auch das Kulturamt mit Franz Schwarzbauer an der Spitze sah in der Etablierung eines internationalen Jazzfestivals in Ravensburg einen bedeutsamen Schritt zur Stärkung der Identität im kulturellen Raum. Der Start war 2004 mit 1200 Besuchern ein beachtlicher Erfolg, das neue Festivalformat wurde vom Publikum angenommen.

Ein tragfähiges Modell, mit den bis heute eigenständigen Kulturträgern Zehntscheuer, Linse und Jazztime unterstreicht die Bedeutung von Kontinuität im regionalen Kulturbetrieb. Bis heute zeigt sich Thomas Fuchs für das Trans-4-Jazzfestival hauptverantwortlich.

Die Bewerbung zum Landesjazzfestival 2019 ist den positiven Erfahrungen geschuldet, die das Festival-Team in den Jahren zuvor schöpfen konnte. Damit einher ging das Signal einer erhöhten Fördersumme durch die Sponsoren. Gut 300 Vereinsmitglieder im Rücken, ein Erfahrungsbonus aus der Bewerbung 2003 und schließlich ein durchdachtes ökonomisches Konzept platzierte Ravensburg vor der Konkurrenz.

Neben der Musik ermöglicht ein großes Rahmenprogramm den Blick über den Tellerrand hinaus. Bei Jazz meets Art zum Beispiel öffnen sich fünf Ravensburger Galerien, Jazz trifft Schwarz-Weiß-Fotografie, in der Linse findet die Vernissage statt. Studierende der DHBW visualisieren die Begriffe Jazz, Form, Farbe, Bewegung. Zwei Studentinnen bauten aus den Buchstaben JAZZ ein farbiges Mobile. Wie ein roter Faden zieht sich das markante Logo durch das Festival. Bei Brass in Town spielt die Musik auf der Straße.

Das Musikprogramm des Landesjazzfestivals 2019 ist von Thomas Fuchs kuratiert. Dieser beschäftigt sich seit vielen Jahren passioniert mit zeitgenössischem Jazz, mit Entwicklungen, Strömungen, mit Trends, Moden und Entgleisungen der improvisierenden Musik. Umfangreiche Infos über die Termine, das Programm und den Kartenvorverkauf gibt es unter www.jazztime-ravensburg.de.