Ravensburg belohnt sich: 4:1 gegen Heidenheim

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Heidenheim II mit 4:1 gewonnen. Der FV zeigte im Dauerregen eine spielerisch reife Leistung, ließ aber immer noch zu viele Chancen aus und hätte nach einer guten Stunde das Spiel fast noch aus der Hand gegeben. Zwei Kontertreffer sicherten dann aber den verdienten zweiten Saisonsieg.

Von unserem Redakteur Timm Herre

Marco Konrad sah nach 90 Minuten an der Seitenlinie im strömenden Regen aus wie ein begossener Pudel. Nur das begossene Pudel normalerweise kein breites Lächeln im Gesicht haben. Der FV-Coach war erleichtert, zufrieden und wohl auch ein wenig stolz: Diesmal hatte seine Mannschaft nach einem überzeugenden Auftritt endlich den verdienten Lohn eingefahren und drei Punkte geholt – auch wenn der Erfolg erneut auf Messers Schneide stand.

Begonnen hatte es für den FV noch hervorragend. Quasi mit der ersten Aktion gingen die Ravensburger in Führung. Linksverteidiger Moritz Fäßler spielte sich auf seiner Seite durch und die passgenaue Flanke auf den langen Pfosten schoss Thomas Zimmermann zum 1:0 ins Netz. Die Direktabnahme flutschte Heidenheims Keeper Jonas Hafner durch die Beine.

Nach der Führung zog sich der FV etwas zurück und überließ Heidenheim die Initiative. Die Gäste wussten damit aber wenig anzufangen. In der 12. Minute rettete Fäßler einmal in höchster Not und ein Freistoß von Heidenheims Kapitän Michael Urban strich knapp über die Latte (23.). Ansonsten hatte der FV das Spiel im Griff. Neben Fäßler, der auch zum Spieler des Tages gewählt wurde, überzeugte vor allem Innenverteidiger Sebastian Mähr mit einer überragenden Zweikampfquote und cleveren Pässen in der Spieleröffnung.

Mit dem 1:0 ging es in die Pause und die zweite Hälfte begann wie die erste: mit einem schnellen Tor für die Ravensburger. Wieder war es ein schöner Spielzug. Omar Jatta legte an der Strafraumgrenze ab für Daniel Di Leo und der Torjäger schoss sich seine Ladehemmung der Vorwochen vom Fuß – der stramme Schuss von der Strafraumgrenze schlug rechts unten im Heidenheimer Kasten ein.

Befreit durch den Vorsprung folgte die stärkste Phase der Ravensburger. Innerhalb von drei Minuten hatte der FV drei hochkarätige Chancen: Moritz Fäßler traf den Querbalken, Omar Jatta köpfte aus sechs Metern vorbei und nur kurz darauf traf der Mann aus Gambia alleine vor FC-Torwart Hafner nur den Pfosten. Hätte der FV nur eine dieser Chancen genutzt, das Spiel wäre entschieden gewesen.

Aber wie schon im Heimspiel gegen Rutesheim vor zwei Wochen wurde es nochmal unnötig spannend. In der 70. Minute ließ sich die ansonsten stabile Viererkette der Ravensburger mit zwei Doppelpässen ausspielen, Nico Schuska konnte völlig unbedrängt zum 2:1 einschieben. Und fünf Minuten später stand den 250 Zuschauern schon das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ein schulbuchmäßiger Freistoß aus gut 20 Metern von Heidenheims Spielmacher Ünal Demirkiran segelte scheinbar unhaltbar aufs FV-Tor zu – mit einer famosen Glanzparade fischte FV-Keeper Manuel Herrmann das Leder aus dem Winkel.

Es war die entscheidende Szene des Spiels. Denn im direkten Gegenzug hatte der FV das Glück, das ihm zuletzt verwehrt blieb. Nach einem Konter über drei Stationen blieb der Ball vor dem einschussbereiten Andreas Kalteis zuerst im nassen Rasen liegen. Der eingewechselte Stürmer traf die Kugel nicht richtig, aber weil ein Heidenheimer Fuß noch abfälschte, durften die Ravensburger über das 3:1 jubeln (76.). Fünf Minuten später ließ Marcel Riedeberger ebenfalls nach einem sauberen Konter über drei Stationen das 4:1 folgen. Der FV hatte sich endlich einmal für eine gute Leistung belohnt.

Über Herrmanns Glanzparade, die dem FV wohl den Sieg rettete, wurde nach dem Spiel viel gesprochen. "Ich hab zu meinem Co-Trainer noch gesagt: Den hält der Manu eh", versicherte Marco Konrad mit einem Lächeln. Die Erleichterung, dass er nicht wieder ein Unentschieden schönreden musste, war dem FV-Trainer anzumerken. "Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht nur Komplimente, sondern drei Punkte mitnehmen kann." Moritz Fäßler sah vor allem Fortschritte in der Defensive: "Wir sind besser gestanden als zuletzt, haben wenig zugelassen." Bei einem Blick auf die Tabelle müsse man zwar die zu Saisonbeginn gesteckten hohen Ziele erst einmal wegschieben, "aber die Saison ist noch lange und wir müssen jetzt Stück für Stück nach oben".

FV Ravensburg - FC Heidenheim II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 (4.) Thomas Zimmermann, 2:0 (49.) Daniel Di Leo, 2:1 (70.) Nico Schuska, 3:1 (76.) Andreas Kalteis, 4:1 (82.) Marcel Riedeberger. FVR: Herrmann; Seiler, Mähr, Joser, Fäßler, Rieger, Heimgartner, Riedeberger (83. Reiner), Zimmermann (74. Scheifler), Jatta, Di Leo (67. Kalteis). Zuschauer: 250.