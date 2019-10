Ravensburg bekommt es mit dem Meister zu tun

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Regionalliga Südwest am Samstag um 17 Uhr den SC Bietigheim-Bissingen zu Gast. Gegen den amtierenden Meister haben die Oberschwaben noch etwas gutzumachen. In schlechter Erinnerung ist noch die letzte Sekunde des Aufeinandertreffens im Januar, als die 1b der Steelers mit einem kuriosen Treffer den EVR aus der Spur – und letztlich aus den Play-offs warf.

Bietigheim ist in der neuen Saison nicht wie gewünscht aus den Startlöchern gekommen und belegt mit nur zwei Punkten aus drei Spielen Rang sieben. Zuletzt wurde mit 3:5 gegen den verstärkten Stuttgarter EC verloren. Das will aber in dieser Phase noch nichts heißen. Erkenntnis aus den ersten drei Spieltagen ist, dass die Regionalliga noch ausgeglichener geworden ist. Vor allem Mannheim und Stuttgart, im vergangenen Jahr noch hinter dem EV Ravensburg, haben deutlich aufgeholt. Kein Spiel ist mit mehr als drei Toren Abstand entschieden worden.

Der EVR hat bisher in drei Begegnungen fünf Punkte geholt. Gegen Eppelheim hat Ravensburg bis zum spektakulären Comeback des Teams nicht mehr daran geglaubt, in Zweibrücken wäre die Niederlage vermeidbar gewesen. Auf jeden Fall hat der EVR mittlerweile eine Formation gefunden, die mit eigenen Kräften und ohne bezahlte Spieler in der vierten Liga mithalten kann.

Wie die Beispiele Freiburg und Schwenningen zeigen, die ihre Mannschaften aus der Regionalliga zurückgezogen haben, ist das alles andere als selbstverständlich. Am Samstag sollte EVR-Trainer Martin Masak fast aus dem Vollen schöpfen können. Außer dem allerdings schmerzlich vermissten Stürmer Philipp Heckenberger sind alle Spieler an Bord.

Für die Besucher gibt es aufgrund der Oberschwabenschau Einschränkungen. Es kann laut Mitteilung nicht gewährleistet werden, dass bis 17 Uhr in unmittelbarer Hallennähe schon genügend Parkplätze frei sind. Nächstgelegener Großparkplatz ist die – allerdings gebührenpflichtige – Parkfläche am St.-Elisabethen-Klinikum.