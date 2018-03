Ravensburg bekommt ein Nahwärmenetz

Ravensburg geht den nächsten Schritt in Richtung Energiewende und richtet ein Nahwärmenetz ein. Das Netz ist sowohl für öffentliche Gebäude als auch für Gewerbe, Industrie und Privathäuser gedacht. Geplant ist, die ersten Haushalte bereits in zwei Jahren mit Wärme zu beliefern. Die Vision: Bis zum Jahr 2050 soll es für alle Gebäuden in der Altstadt möglich sein, an das unterirdische Netz angeschlossen zu werden.

In der Ravensburger Altstadt ist der Wärmebedarf überdurchschnittlich hoch. Der Grund ist, dass die alten und teils denkmalgeschützten Gebäude nur bis zu einem gewissen Maße saniert werden können und daher einen sehr hohen Wärmebedarf haben. Die Gebäude sind bei Weitem nicht so energieeffizient wie Neubauten. Hinzu kommen zwei weitere Aspekte: Erstens sind noch etwa 20 Prozent der Kleinfeuerungsanlagen in der Altstadt Ölheizungen – und diese verschmutzen die Luft in dem ohnehin belasteten Gebiet noch mehr. Zweitens schreibt das Energiewärmegesetz vor, dass jeder, der seine Heizung erneuert, 15 Prozent des Heizwärmebedarfs mit erneuerbaren Energiequellen decken oder die Energieeffizienz seines Bestandsgebäudes mit anerkannten Ersatzmaßnahmen steigern muss.

Um sowohl die Schadstoffemissionen als auch den Anteil des fossilen Brennstoffverbrauchs in Ravensburg zu reduzieren sowie die öffentlichen Gebäude wirtschaftlicher zu beheizen, forciert die Stadt jetzt einen Strategiewechsel. Die Lösung soll sein, die Wärme zentral zu erzeugen und über ein Netz an die Verbrauchsstellen zu verteilen. Der städtische Ausschuss für Umwelt und Technik hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Stufenweiser Ausbau

Als zentraler Bestandteil des Nahwärmenetzes entsteht am Parkplatz Raueneggstraße eine neue Heizzentrale. Die dort beginnende Haupttrasse verbindet in einem ersten Ausbauschritt wesentliche Punkte in der Altstadt mit den schon vorhandenen Wärmezentralen am Hallenbad und am Gymnasium. Laut den Unterlagen der Stadt verläuft das Netz zu Beginn wie folgt: Kuppelnauschule, Friedenstraße, Landratsamt, Zeppelinstraße, Gymnasien, Spohnstraße, Konzerthaus, Amtsgericht, Gespinstmarkt, Marienplatz (mit Schwörhaus, Lederhaus, Rathaus und Kornhaus), Landgericht, Römerstraße, DHBW, Klösterle, Hallenbad, Neuwiesenschule und Fischerwiese. Immer dann, wenn eine Straße oder ein Platz saniert wird, werden die Leitungen für das Nahwärmenetz gleich mit verlegt – wie zum Beispiel am Gespinstmarkt (2019) oder dem Marienplatz (2020). Das Netz soll stufenweise ausgeweitet werden.

Der Zeitplan hat es dabei in sich: Die Stadt geht davon aus, dass im Jahr 2019 das Netz vorbereitet und die dafür notwendigen Verträge geschlossen werden. Netzbetreiber sollen laut Verwaltung die technischen Werke Schussental (TWS) sein. Ende 2020 soll dann die erste Wärmelieferung erfolgen.

Kopplung von Sektoren

Den Worten von Baubürgermeister Dirk Bastin zufolge soll das Nahwärmenetz aber nicht nur die öffentlichen Gebäude mit einbeziehen. Vielmehr sei es auch ein Projekt für die Bürger, so der Baubürgermeister. „Der Arbeitspreis ist attraktiv und günstiger als Gas und Öl“, wirbt der Baubürgermeister, betont aber: „Es gibt aber keinen Anschluss- und Benutzungszwang.“ Interessierte Bürger können sich laut Bastin ab sofort bei den TWS melden und informieren.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp verspricht sich von dem Projekt derweil Großes. So könnte im Zuge der Verlegung des Wärmenetzes auch gleich das Datennetz, sprich Breitbandnetz, erweitert und damit die Digitalisierung vorangetrieben werden. Außerdem sei Rapp zufolge eine „Sektorenkopplung“ denkbar – also die Verbindung der Sektoren Strom und Wärme. Auf diese Weise könnte die E-Mobilität ausgebaut und mehr E-Tankstellen eingerichtet werden. „Wir wollen hier innovativ und landesweit vorne mit dabei sein“, sagt Rapp.