Ravensburg bekommt ein Bürgerfernsehen

Unter dem Titel „Die Streamerei“ geht der Neue Ravensburger Kunstverein (NRVK) mit einem neuen Angebot an den Start, welches die Stadt mit ihren Bürgern aller Schichten zusammenbringen möchte. Laut Pressemitteilung handelt es sich dabei um ein Streamingangebot, eine Art Bürgerfernsehen für Ravensburg. Auftakt war mit der Eröffnungsstreamerei am Pfingstmontag, 1. Juni, um 20 Uhr.

„Die Corona-Krise hat unser soziales Leben quasi zum Erliegen gebracht. Größere Veranstaltungen wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. So entstand die Idee zur Streamerei. Wir wollen hybride Räume der Begegnung schaffen“, erklärt Christian Mayer, Diplom-Sozialpädagoge und Vorsitzender des NRVK.

In der Streamerei stellen sich Vereine aus sämtlichen gesellschaftlichen Schichten und kulturelle Institutionen der Stadt vor, die so mit den Usern in Kontakt treten, aber auch einfach nur unterhalten wollen. Hier sollen bewusst Kunst und Kultur sowie lokale Künstler, die es in der Corona-Krise besonders schwer haben, einen Raum bekommen.

So sind laut Pressemitteilung des NRVK unter anderem das Theater Ravensburg, Ottokars Puppenkiste, der schwul-lesbische Verein Foqus, der femininstische Salon, die Arche sowie das NRVK-Programm „Curators without audience“ (Kuratoren ohne Publikum) und Textraumwohnung mit dabei. „So können wir eine neue Form der Vernetzung und des Meinungsaustausches in Zeiten der Kontaktbeschränkungen schaffen“, wird Robert Huber, der künstlerische Leiter des NRVK in der Pressemitteilung zitiert.

Aus dem Kapuziner Kreativzentrum streamen die Macher mehrmals wöchentlich ein buntes Programm auf die neue Homepage www.diestreamerei.de. Ausgestrahlt wird vorerst bis zum 31. August. Ermöglicht werde das Angebot durch das Engagement der Agentur rauch & spiegel. Auch auf der eigens eingerichteten Facebookseite ist das neue Programmformat zu sehen. Was zu welcher Zeit ausgestrahlt wird, finden Interessierte online in einem Termin- und Stundenplan.

Gefördert wird das Projekt vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ mit 5000 Euro und vom Round Table in Ravensburg mit 500 Euro. Auch der NRVK bringt sich mit 2500 Euro Eigenmitteln ein. Es werden dennoch weitere Spender gesucht. Weitere Infos und Kontakt per E-Mail: info@nrvk.de