Ravensburg bekommt 8,5 Millionen Euro für Sanierung des Kornhauses

Mit 8,47 Millionen Euro fördert der Bund die denkmalgerechte Sanierung des Kornhauses in Ravensburg. Die Stadt profitiert dabei vom Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Über den Erfolg freuten sich am Donnerstag der direkt gewählte Ravensburger Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) sowie in einer gemeinsamen Erklärung die Vertreter der Ampel-Koalition in Berlin, Agnieszka Brugger (Grüne), Benjamin Strasser (FDP) und Heike Engelhardt (SPD).

Axel Müller: „Ein Juwel“

Axel Müller: „Das Kornhaus mit der Stadtbibliothek ist ein Juwel im historischen Kern der Türmestadt. Die bauliche Sanierung und inhaltliche Neuausrichtung sind absolut förderwürdig“. Brugger, Strasser und Engelhardt: „Wir freuen uns, dass die Entwicklung des 700 Jahre alten Gebäudes ausgewählt wurde. Die geförderten Vorhaben sind Vorbildprojekte der Baukultur in Deutschland. Dazu gehört nun auch die Entwicklung des Kornhauses zum offenen Haus für eine offene Gesellschaft.“

18 Projekte bekommen Geld

Mit dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ werden finanziell und konzeptionell Projekte mit besonderer nationaler oder internationaler Wahrnehmbarkeit gefördert. Die Kommunen konnten bis zum 14. Dezember eine Projektskizze einreichen. Eingegangen waren dann 79 Anträge mit einem Antragsvolumen von rund 450 Millionen Euro. Insgesamt 18 Projektanträge sollen nun Geld erhalten.

Das Kornhaus war zunächst nicht in dem Programm berücksichtigt worden. Kritiker befürchteten gar, dass die Förderung komplett gestrichen werde. Axel Müller hatte beides vor wenigen Wochen noch scharf kritisiert. Dass Ravensburg nun den Zuschlag von fast 8,5 Millionen Euro doch bekommen hat, werten Müller auf der einen sowie Strasser, Brugger und Engelhardt auf der anderen Seite als Folge ihres Einsatzes.