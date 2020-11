Ravensburg bekommt 2021 ein neues Parkkonzept

Die Entgelte für Dauerparker werden zum 1. Januar um 2,8 Prozent erhöht. Am teuersten wird es in der zentralen Marienplatzgarage, wo künftig monatlich 148,40 Euro fällig werden. Die anderen städtischen Parkhäuser sind für Nutzer deutlich günstiger; im Parkhaus Bahnstadt zum Beispiel liegt der Preis bei 89 Euro monatlich. Zum Vergleich: In Friedrichshafen zahlen Dauerparker pro Monat im Parkhaus am See 95 Euro und in Ulm zwischen 135 und 175 Euro. Durch die Tariferhöhung erwartet Ravensburg Mehreinnahmen von rund 12 000 Euro pro Jahr.