Ravensburg arbeitet an Quartierskonzept für Weststadt

Die Stadt arbeitet an einem neuen Quartierskonzept für Ravensburgs größten Stadtteil, die Weststadt. Im September 2019 sollen dem Gemeinderat Vorschläge gemacht werden, wie die Weststadt in Zukunft aussehen soll, teilte Baubürgermeister Bastin am Dienstag auf Anfrage der SZ mit.

„Wir wollen eine positive Weiterentwicklung der Stadtquartiere“, sagt Bastin. Bei der Weststadt gehe es um drei Aspekte. Erstens um die Frage, wo künftig Wohnraum geschaffen werden kann und wie Alt und Jung in dem Quartier zusammenleben. Zweitens um den Standort eines Quartierszentrums, in dem sich die Menschen treffen können. Und drittens um Freiraum, konkret um die Schaffung des sogenannten Rahlenparks.

Engler ist begeistert

Über die Ankündigung, dass die Stadt ein Konzept für die ganze Weststadt schon 2019 vorstellen will, sagt CDU-Stadtrat Rolf Engler. „Das ist neu, ich bin begeistert.“ Er hatte schon im Sommer 2015 eine konkrete Planung für den Rahlenpark gefordert und macht sich für ein Bürgerzentrum an der Angerstraße stark. „Die Stadtverwaltung hat sich lange geziert“, sagt Engler. „Jetzt habe ich sie so weit, dass wir dieses Quartierskonzept bekommen.“ Er erwartet, dass die Attraktivität der 10 000 Einwohner zählenden Weststadt dadurch steigt.

Für konkrete Aussagen, was genau im Konzept enthalten sein wird, und ob ein Bügerzentrum an der Angerstraße dazugehören wird, ist es laut Bastin aber noch zu früh. Er sei sich gerade beim Bürgerzentrum nicht sicher, ob es sinnvoll sei, es an der Angerstraße zu planen. Bastin sagt, es gehe um Wohnbebauung an der Angerstraße und um eine Weiterentwicklung des Mittelöschplatzes. Er halte es für sinnvoller, dort ein Bürgerzentrum zu machen, wo eine neue Mitte des Stadtteils entsteht.

Bei einem Bürgerrundgang im 2018 in der Weststadt hatten Bürger eher Unmut darüber geäußert, dass an der Angerstraße entgegen ihrer Erwartung Wohnungen statt des Bürgerzentrums gebaut werden sollen. Dennoch sagt Bastin im Rückblick, man habe bei der Veranstaltung „wertvolle Impulse“ von den Bürgern der Weststadt bekommen.

Park-Idee wird neu belebt

„Wir arbeiten jetzt verschiedene Pläne aus und machen der Politik dann im September Vorschläge“, so Bastin. „Wir werden sicher über mehrere Ideen diskutieren.“ Das Stadtplanungsamt erarbeite die Varianten zunächst selbst. Außerdem sei man in Gesprächen mit der Hochschule Biberach, ob sich ab März Architekturstudenten im Rahmen eines Projektes mit der Weststadt beschäftigen könnten. Aufgrund des hohen Anteils an Eigenleistung bei der Planung geht Bastin derzeit davon aus, dass nicht mehr als 50 000 Euro für die Entwicklung des Konzepts gebraucht werden. Doch damit wäre nur ein erster Schritt gemacht. Sollte sich die Politik für die Realisierung, etwa des Rahlenparks entscheiden, würden in einem zweiten Schritt weitere konkrete Planungen dafür nötig.

Der Rahlenpark sollte ursprünglich gebaut werden, um sich an der Internationalen Gartenausstellung 2017 zu beteiligen, so die einstige Idee der Stadt. Das dafür vorgesehene Gelände liegt aus der Innenstadt kommend links von der Meersburger Straße hinter der Siedlung Galgenhalde und umfasst Grünflächen und Wald. Bereits 2016 hatte die Stadt angekündigt, der Rahlenwald werde in einen „Erholungsparkwald“ umgewandelt. Inzwischen gehöre die künftige Parkfläche weitestgehend der Stadt. Insgesamt wäre der Park mehrere Hektar groß, wie Bastin erklärt. Sollte der Park entstehen, wäre er längst nicht nur für Weststadtbewohner attraktiv, betont Bastin.

Über die Weiterentwicklung der Weststadt muss der künftige Gemeinderat entscheiden, der Ende Mai gewählt wird.