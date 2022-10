Ravensburg 2 gewinnt gegen Weingarten 3

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Spieltag der Schach-B-Klasse trat die 2. Mannschaft der Schachfreunde Ravensburg in Weingarten an. Für Ravensburg spielten zwei Seniorenspieler und vier Jugendspieler. Nach den Wertungszahlen war Weingarten favorisiert. Doch Ravensburgs Nachwuchs spielt stärker als man denkt. Zunächst ging Weingarten mit einem Sieg von Anton Schneider gegen Franz Erhardt (1) in Führung. Erhardt büßte mit einer Springergabel die Dame ein. Danach gewann Ben Merck (3) gegen Kenan Selimovic ebenfalls mit Damengewinn. Nicht lange danach setzte sich Tudor Luchiean (2) gegen Jörg Buchberger durch. Er öffnete die Königsstellung des Weingartener, so dass dieser die Dame geben musste und verlor. Ravensburgs Führung wurde noch deutlicher, als der älteste Spieler Franz Thyron (6) gegen Miron Bork erst einen Bauern und später die Partie gewann. Doch dann holte Weingarten auf. Pascal Michelberger (4) vergab den Ausgleich gegen Eldin Selinovic und wurde am Ende mit einem schönen Matt bestraft. Entscheidend war dann die letzte Partie von Jonas Reisch (5) gegen Konstantin Schischkin. Er spielte solide remis, was den Sieg mit 3,5 zu 2,5 Punkten einbrachte. Beste Scorer sind Tudor Luchiean und Ben Merck.