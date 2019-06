Ravens stehen vor ihrem letzten Heimspiel der Saison

Das letzte Heimspiel der Rugbymannschaft des TSB Ravensburg am Samstag ist gleichzeitig das vorletzte Spiel der Saison in der Regionalliga Bayern. Ravensburg trifft am Samstag ab 14.30 Uhr auf dem Rasenfeld 2 des TSB Ravensburg auf den RFC Augsburg, der an der Spitze der Tabelle steht. Die Ravens liegen nach einer durchwachsenen Rückrunde auf dem vierten Platz der acht Teams umfassenden Regionalliga.

In der Hinrunde unterlagen die jungen Ravensburger dem Team der Augsburger mit 12:32, doch bei der letzten Begegnung auf schwäbischem Rasen gingen die Ravens als Sieger vom Platz. Beide Mannschaften haben am Samstag also noch eine Rechnung zu begleichen.

Die Ravens standen nach einer starken Hinrunde noch auf dem zweiten Platz der Tabelle. Doch die bisherige Rückrunde verlief sehr durchwachsen. Nach dem Auftaktspiel gegen eine starke Mannschaft der Raufbolde aus Bad Reichenhall (10:22) und einer knappen Niederlage in den letzten Spielminuten gegen das zweite Team des München RFC (26:29) konnten die Ravensburger erst im dritten Spiel wieder aufatmen. Gegen StuSta München II trennten sich die Ravens nach einer vom Wetter geprägten Schlammschlacht mit 20:20.

Mit neuem Wind in den Segeln ging es dann nach Bayreuth, um gegen die Neulinge der Liga anzutreten. Trotz anfänglicher Bedenken wegen einer sehr knappen Aufstellung – Ravensburg hatte nur zwei Auswechselspieler – fuhren die Ravens als Sieger nach Hause (21:16). Einmal in Fahrt gekommen, ging es eine Woche später nach Regensburg, wo sie die Gastgeber mit einer starken Leistung vom Platz fegten (17:0).

Das international geprägte Team der Ravensburger war laut Mitteilung schon immer von Hochs und Tiefs begleitet, was viel mit einem ständigen Wechsel der Spieler zu tun hat. Viele Studenten aus dem Ausland oder Mitspieler, die für eine gewisse Zeit im Schussental arbeiten, standen und stehen im Kader der Ravens. Nicht selten stehen sogar Spieler aller sechs Kontinente auf dem Platz. Jedoch lässt dies auch immer die Frage offen, in welche Richtung sich die Leistung der Ravensburger entwickeln wird.