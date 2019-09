„Rausch und Stille“: Karl-Heinz Ott stellt neues Buch vor

Am Dienstag, 17. September, 20 Uhr kommt der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller Karl-Heinz Ott nach Ravensburg. Auf Einladung der Buchhandlung RavensBuch stellt er im Pianohaus Boger sein neues Buch „Rausch und Stille“ vor, heißt es laut Pressemitteilung. Die neun Sinfonien Ludwig van Beethovens nehmen eine Sonderstellung in der Musikgeschichte ein. Nie zuvor hat reine Instrumentalmusik einen derart vielschichtigen, klanggewaltigen Kosmos erschaffen. Karl-Heinz Ott lädt die Leser ein auf eine literarisch-philosophisch inspirierte Reise durch Beethovens sinfonisches Universum.Er erzählt laut Pressemitteilung von den Irritationen, die die Sinfonien seit jeher hervorgerufen haben, von dem Rausch, in den sie uns versetzen können, und fragt: Warum wühlt diese Musik uns so ungeheuer auf? Eine Hommage an Beethoven und seine Sinfonien und ein Gewinn für Kenner wie Einsteiger gleichermaßen.

Karl-Heinz Ott wurde 1957 in Ehingen an der Donau geboren. Für sein Werk ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Der Autor lebt in Freiburg.