Raus aus der Wohlfühloase, rein ins Dada

Sie nehmen einen mit, schütteln einen kräftig durch und brechen mit gängigen Vorstellungen von einem ordentlichen Leben. Mateng Pollkläsener, Hans König und Wolfgang Suchner sind seit 35 Jahren das Theatre du Pain und feiern jetzt Jubiläum. Am Freitagabend haben sie in der gut besuchten Zehntscheuer ihr Programm präsentiert, das vor lauter Begeisterung kein Ende nehmen wollte. Absurd, grotesk, nicht von dieser Welt und doch so nah.

Messerscharf sezieren die drei Herren das, was die meisten Menschen zivilisierter Regionen für die Wirklichkeit halten. Sie brechen mit so gut wie allen Konventionen, mit No-Gos und das in einer unbescholtenen Selbstverständlichkeit. 1984 in Paderborn als Ensemble mit sieben Mitgliedern gegründet, stehen seit 1999 diese drei Akteure auf deutschsprachigen Bühnen und mit Performances im öffentlichen Raum. Angefangen mit „Du bist mein Brot“ über Inszenierungen wie „Das gefrorene Inferno“, „Fiesta Schizzophrenikka“, „Revoluzzion zum selber machen“ bis zuletzt „Tamtam der Leidenschaften“. Markenzeichen sind ihre gepflegten dunklen Anzüge, die bei all dem Happening kaum leiden, höchstens mal etwas Bühnenstaub abbekommen. Den Ravensburgern dürften ihre Spektakel noch in guter Erinnerung sein von der „Kupferle“-Preisverleihung 2014.

Es stockt einem der Atem

So gut, dass einem schon bei der ersten Szene der Atem stockte. Wenn König und Pollkläsener auf einem Stuhl sitzend sich ihrer Lidido hingeben. Verdeckt unter einem Küchenhandtuch rhythmisch zum Schlager „Oh, Kalinka“. Lachen oder weinen angesichts einer solchen Dreistigkeit, die beide mit ihrer unnachahmlichen Mimik befeuern. „Mein Name ist Renato Ronaldo und ich werde jetzt in dieser Reisetasche verschwinden“, schnappt sich Pollkläsener selbige, um von oben und unten, vorwärts und rückwärts sich am Boden rollend in das viel zu kleine Ding zu quetschen. Was für eine Quälerei, mag man sich dabei denken und muss automatisch lachen angesichts dieser Sinnlosigkeit menschlichen Tuns. Das Scheitern ist vorprogrammiert, denn „ein Tag ohne Bedrohung ist ein leerer Tag.“ So ihr Motto. Hart geht Suchner zu Boden, während König und Pollkläsener sich die beiden Stühle schnappen und zu Peter Maffays „Über sieben Brücken musst du gehn“ triumphieren.

Nie mit erhobenem Zeigefinger

Nie hebt das Theatre du Pain den Zeigefinger, legt ihn vielmehr in die offene Wunde, denn wie gesagt, ohne Schmerz ist das Leben nur halb so schön. Suchner ist es, der Anlauf nimmt, um ein „Bescherer Mens“ zu werden. Nur noch ein Blatt Toilettenpapier benutzen will und sich öfter mal in schillernd Erotisches verwandeln, um all die guten Vorsätze gleich wieder zunichte zu machen. „Ja, ich krieg´ den Arsch nicht hoch. Es ist alles so endlos mühevoll. Wo ist mein Enthusiasmus hin, Ordnung im Bücherregal zu schaffen?“, jammert er sich die Hucke voll. Alles geht weg wie der Regenwald, so ihr Fazit. Das Theatre du Pain ist ein Wechselbad aus Wahnwitz und wortgewaltiger Performance, die sie mit ihrer Reihe „Gedichte hinter der Tür“ inszenieren. Warum Pollkläsener sich hinter der schweren Holztür des Saals verschanzt, um von dort Rainer Maria Rilkes Zeilen „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort“ und „So laß uns Abschied nehmen“ zu rezitieren, sagt einiges über die Eindringlichkeit in Sachen Sprechkunst und inhaltlichen Botschaft aus. Während König über seinen Piz Balü-Trip philosophiert, machen sich Pollkläsener und Suchner über Joint qualmende Fische her. Inhalierend mit Handtuch über dem Kopf. Hier läuft jegliches vernunftgetriebene Handeln aus dem Ruder, um in „Individuellen Küchenlösungen“ mit Aquädukt aus Edelsteinen für den Salat und Suchners melodischem Tuba-Abgesang zu gipfeln. „Das sind goldene Tage“, wenn wir irren und scheitern, singen sie zu bluesrockigen Gitarrenriffs und gedämpfter Trompete. Und sie meinen das bei allem Dada ganz ernst mit Sätzen wie „Wo wir Trost finden, ist nur ein Aufschub.“ So schnell gehen ließen die Ravensburger die drei Herren nicht. Sie hatten sich längst in deren Herzen gespielt.