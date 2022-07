Rauenspurger zu Gast beim Fêtes Jeanne Hachette

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fanfarenzug Rauenspurg der Stadt Ravensburg war am letzten Juniwochenende zu Gast beim 550. Fêtes Jeanne Hachette in Beauvais. Bereits am Freitagabend machte man sich per Bus auf den langen Weg in den Norden Frankreichs. Nach der Ankunft am frühen Samstagmorgen und einem leckeren französischen Frühstück starteten wir auch schon in das Festprogramm. Bei der großen Show auf dem Place Jeanne Hachette mit anschließendem Empfang im Rathaus, zwei Festzügen durch die Stadt, sowie diversen (spontanen) Antrommeladressen in und um Beauvais durften wir unseren „Rauenspurg-Sound“ zum Besten geben. Der Fanfarenzug bedankt sich bei der Stadt Beauvais für die Einladung und Gastfreundschaft und bei Christophe Willay für die Organisation.

Weiter geht es für uns am 17. Juli mit unserem traditionellen Platzkonzert auf dem Marienplatz in Ravensburg.