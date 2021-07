Rathaus-Tour für Grundschüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was machen Sie als Bürgermeister so? Was sind Ihre Hobbys? Und wie sieht Ihr Alltag aus? … Am 07.07.21 besuchte die vierte Klasse der Grundschule Kuppelnau im Rahmen der Aktion „Mittendrin statt nur dabei“ der Kinderstiftung Ravensburg Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und konnten ihm alle sie interessierenden Fragen stellen. Er berichtete von seinem Beruf als Oberbürgermeister, erklärte die Struktur unserer Stadt und erzählte auch etwas aus seinem privaten Leben. Gespannt lauschten die Kinder und wurden exklusiv von OB Rapp durch das Rathaus geführt. Eine spannende Zeit konnte erlebt werden.

„Mittendrin statt nur dabei“ ist eine Aktion der Kinderstiftung Ravensburg, bei der Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, Botschafter der Kinderstiftung und Persönlichkeiten unserer Region kennenzulernen, zu erleben, was sie beruflich machen und direkt mittendrin zu sein.