Rathaus sucht noch Bufdis

Das Abi in der Tasche, die Fachhochschulreife in greifbarer Nähe, aber was nun? Wer vor der Ausbildung oder einem Studium zunächst wertvolle Einblicke in das Berufsleben gewinnen möchte, kann sich noch bei der Freiwilligenagentur im Rathaus der Stadt Ravensburg bewerben. Junge Menschen gewinnen hier Einblicke in die Bereiche Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamts-Koordination. „Wer gerne Verantwortung übernimmt, kommunikativ, zuverlässig und freundlich ist, darf sich auf ein engagiertes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen freuen“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung..

Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter Aktuelles aus der Freiwilligenagentur unter www.ravensburg.de/freiwilligenagentur

Bewerbungen gehen an die E-Mail-Adresse gesellschaft@ravensburg.de