Rathäuser wieder ohne Terminvereinbarung geöffnet

Im Zuge der allgemeinen Corona-Lockerungen sind ab Dienstag, 1. März, die Rathäuser der Stadtverwaltung Ravensburg und der Ortsverwaltungen in Eschach, Schmalegg und Taldorf wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Es ist laut Pressemitteilung keine Terminvereinbarung mehr nötig, der 3G-Nachweis wird nicht mehr kontrolliert. Die FFP2-Maskenpflicht sowie die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten aber weiterhin in allen städtischen Einrichtungen.

Um Wartezeiten im Bürgeramt im Rathaus zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung dennoch vorab online einen Termin zu vereinbaren unter www.ravensburg.de/online-terminvergabe. Dort erfährt man auch, welche Unterlagen für einen Besuch mitzubringen sind. Gesonderte Regeln gelten in den Museen, in der Stadtbücherei, dem Stadtarchiv, den Sportstätten, in den Schulen und Jugendhäusern.

Für einen Besuch in der Stadtbücherei, im Hallenbad und in der CHG-Arena sind 3G-Kontrollen weiterhin nötig. In den Ferien benötigen Schülerinnen und Schüler einen Test- oder Impfnachweis. Auch in den Museen, im Stadtarchiv sowie für Stadtführungen gilt 3G. In die Jugendhäuser kommen Schüler mit ihrem Schülerausweis, außer in den Ferien. Dort werden sie – ebenso wie alle Jugendlichen, die nicht mehr zur Schule gehen – vor Eintritt ins Jugendhaus getestet.