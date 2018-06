Rathäuser fallen in Narrenhand

Nur auf wenig Gegenwehr ist die Schwarze Veri Zunft am Donnerstag beim Rathaussturm gestoßen. OB Daniel Rapp ist der Forderung der Narren auf Herausgabe des Rathausschlüssels schnell nachgekommen, hat dabei aber zumindest tänzerisch eine außerordentlich gute Figur abgegeben – wie auch einige weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die nun bis zum Aschermittwoch abgedankt hat. Zuvor hatte auch die Weingartener Verwaltung abgedankt.

Es ist guter Brauch beim Ravensburger Rathaussturm, dass die einzelnenen Ämter in einheitlichen Kostümen vertrten sind – nicht zuletzt auch ein Indiz für ein gutes Betríebsklima. So war das Ordnungsamt als Bande von Panzerknackern am Start, das Tiefbauamt machte als Security Eindruck, die Belegschaft der Stadtbücherei erschien als Piraten a la Johnny Depp.

Das Dreigestirn der Verwaltungsspitze präsentierte sich dagegen so gegensätzlich wie nur möglich. OB Daniel Rapp hatte sich in ein Krokodil verwandelt, Baubürgermeister Dirk Bastin erfüllte die Brandschutzauflagen als Feuerlöscher, und bei Bürgermeister Blümcke kamen die Gäste ins Grübeln: ein Hund? Vielleicht ein Bär? Ein Riesenhamster? Oder eine Beutelratte? Auf jeden Fall habe man als Ehrenzunftrat, welchen Titel die drei Amtsgewaltigen nun mal tragen, gewisse Vorschriften einzuhalten, ließ Zunftmeister Kunibert Zanner wissen. Dazu gehöre, „das ordnungsgemäße Häs“ anzuziehen. Für den Verstoß gegen die Etikette wurde das Spitzentrio zu jeweils 50 Liter Bier verdonnert, was auf der Räubertaufe zu entrichten sei. Außerdem stehe der OB aus früheren Verfehlungen noch mit 150 Litern Gerstensaft in der Schuld.

Nachdem es in Ravensburg „Baustellen ohne Ende“ gebe, wovon auch das Rathaus selbst betroffen ist, kam Zanner zum Schluss, dass es um die Finanzen der Stadt nicht gut bestellt sein könne - nicht zuletzt deshalb sei man dann zur Schlüsselübergabe doch nicht in den größeren Schwörsaal ausgewichen, wo möglicherweise eine noch größere Besucherschar zu verköstigen gewesen wäre. Die Räuber der Zunft sollen nun alle Ämter durchfegen, wie viel Geld noch in dem Kassen zu findeen sei.

OB Daniel Rapp konterte mit einem Verweis auf die jüngst vom Gemeinderat beschlossene Redezeit, die der Zunftmeister überschritten habe. Die Bierstrafe sei außerhalb der erlaubten Redezeit gefordert worden und deshalb nicht rechtmäßig. Mit einer gekonnten tänzerischen Darbietung zu dem Lied „Magic Key“ zierte sich das Stadtoberhaupt recht unterhaltsam, den Ratshausschlüssel herauszugeben. Erst als sich Zanner auf ein durchaus ungleiches Gesangsduell zu „„Schlüsslein, mein Herz lässt dich grüßen“ à la Comedian Harmonists einließ, gab Rapp nach und händigte in aller Demut das Zeichen der Schlüsselgewalt aus: „Du hast es verdient.“

Mit Musik und Tanzeinlagen der Stadtbücherei als Piratenhorde sowie des Kulturamts als Betriebssportgruppe endete der Rathaussturm. Einige Mitarbeiter der Verwaltung waren sogar um einen Zunftorden reicher.

Videoaufnahmen vom Rathaussturm finden Sie unter schwaebische.de/rathaussturm2017