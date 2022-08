Ratespiel mit der App Ravensburg GO

Während der gesamten Sommerferien bietet die kostenlose App Ravensburg GO eine Extratour an. Bei ihr können laut Mitteilung verspielte Orte in der Innenstadt entdeckt werden. Unter dem gleichen Namen wie die Großveranstaltung „Ravensburg spielt“ am letzten Wochenende der Sommerferien gehen Familien mit dem Smartphone auf Punktejagd.

Der Rundgang sei mit teils kniffeligen Aufgaben bespickt, die es zu lösen gilt. Die Altstadt ist das Spielfeld. Mal versteckt sich die Antwort in einem Schaufenster, mal muss gezählt oder auch ein Foto verschickt werden. Genau hinsehen sollte man beim Fische angeln auf dem Gespinstmarkt, wenn die Sammelobjekte nur auf dem Handy sichtbar sind. Als Belohnung würden Gutscheine locken, die vor Ort eingelöst werden können. Dazu gehören eine gratis Turmbesteigung oder ein Topping auf dem Eis.

Mehr Infos zu Ravensburg GO gibt es in der Tourist Information der Stadt Ravensburg oder im Internet unter www.ravensburg.de/app.