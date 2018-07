Rat entscheidet im Herbst über Müllgebühren

Die Ravensburger haben im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Müll produziert. Wegen gestiegener Entsorgungskosten machte die Stadt ein Defizit von 170000 Euro in der Abfallwirtschaft. Hinzu kommen knapp 208000 Miese aus der Wertstoffverwertung. Im Herbst entscheidet der Gemeinderat, ob die Müllgebühren 2011 angehoben werden.

Von unserer Redakteurin Annette Vincenz

Bislang konnten die Müllgebühren wegen Überschüssen in den Vorjahren konstant gehalten werden. Aber im Jahr 2009 gab’s wenig Erfreuliches an der Abfallfront. Mengensteigerungen bei Gartenabfall und Sperrmüll sowie höhere Löhne für Müllmänner rissen ein Loch von 170 000 Euro in die Stadtkasse. Noch nicht hereingerechnet in die Gebührenordnung sind die Erlöse beziehungsweise Verluste aus dem Raweg-System. Ob eine Umlegung dieser Wertstofferfassung auf die Müllgebühren zulässig ist, prüft gerade die GPA (Gemeindeprüfanstalt). Wenn ja, könnte den Ravensburgern zum Jahreswechsel 2011 eine drastische Gebührenerhöhung ins Haus stehen.

Denn die Erlöse aus Altpapier, vor Jahren noch ein supereinträgliches Geschäft, sind geradezu erdrutschartig eingebrochen. Altpapier, Pappe und Karton brachten 2008 noch 55 Euro pro Tonne. Das führte zu einem „Häuserkampf um das Altpapier“, wie Heidrun Pillich vom städtischen Tiefbauamt schildert. Viele Kommunen stiegen mit blauen Tonnen ins Geschäft ein, um es nicht den Privaten allein zu überlassen. Und dann kam mit der Banken- und Finanzkrise 2009 ein Preisverfall 2009 auf 7 Euro pro Tonne. Da das Duale System Deutschland gleichzeitig die Einwohnerpauschale für die Sammlung von Verpackungen aus Altpapier von 1,10 Euro auf 60 Cent senkte, bedeutete das für Ravensburg einen Verlust von 208000 Euro. Zusätzlich zu den gestiegenen Entsorgungskosten.

118 Kilogramm – das ist die Menge Hausmüll, die jeder Ravensburger 2009 in die Tonne geworfen hat, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 20 Kilo Sperrmüll pro Person, macht zusammen 138 Kilo, vier mehr als im Vorjahr. Das hohe Aufkommen an Sperrmüll (plus 9,5 Prozent) ist laut Heidrun Pillich „eigentlich nicht verständlich, denn üblicherweise wird in wirtschaftlich boomenden Zeiten mehr weggeworfen“. Steigende Sperrmüllmengen würden aber auch andere Gemeinden verzeichnen. Auch von alten Klamotten haben sich die Ravensburger 2009 gerne getrennt. Die Mengen in den Altkleidercontainern stiegen von 444 auf 476 Tonnen (plus sieben Prozent).

Interessante Erklärungsansätze hat das Tiefbauamt jedoch für die zunehmenden Gartenabfälle im Jahr 2009 (plus 17 Prozent). „Als Begründung kommen in Betracht: Wuchswetter (warm und feucht), es gibt Baugebiete, in denen die Bewohner anfangen, sich freizuschneiden, die Menschen machen vermehrt Urlaub zuhause und richten sich ihren Garten besser her als früher.“ Die Wirtschaftskrise also als Wirtschaftsmotor für Gärtnereien und Pflanzenhandel.