Rat diskutiert Zukunft der Schulen

22 Tagesordnungspunkte hat der Ravensburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Oktober, um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses zu bewältigen. Dabei geht es unter anderem um das Schulentwicklungskonzept 2018 (Abriss der Kuppelnauschule und Neubau auf diesem Areal), um die Sanierung des Welfengymnasiums und um den geplanten Umzug der Musikschule in die Bauhütte am nördlichen Marienplatz.

Weitere Themen sind die Kosten der Neuordnung der städtischen Verwaltungsstandorte, die geplante Erweiterung der Kiesgruben in Eschach-Kögel und Knollengraben, die Umgestaltung der Flappachstraße und die Erhöhung der Parkgebühren. Die Sitzung ist öffentlich.