Raser überholt mit 110 Stundenkilometern

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt seit dem vergangenen Sonntag gegen einen 19-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Wie die Polizei mitteilt, der junge Mann mit seinem BMW in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B 33 in Richtung Bavendorf. Nach dem Schussentalviadukt überholte er in der unübersichtlichen Kurve an der Einmündung der L 288 (RV-Weststadt) trotz Überholverbot ein Auto. Dabei fuhr er 110 Stundenkilometer schnell, obwohl nur 70 Stundenkilometer erlaubt sind. Der überholte Fahrer bremste vorsichtshalber ab, um dem 19-Jährigen ein schnellstmögliches Wiedereinscheren zu ermöglichen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Verkehrssünder seinen Mitfahrern imponieren wollte, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet wurde.