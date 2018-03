Rapp will weiteren Blitzer in Oberhofen

Vor der Wahl des Ravensburger Oberbürgermeisters am Sonntag, 11. März, hat die „Schwäbische Zeitung“ Leser dazu aufgerufen, Amtsinhaber Daniel Rapp ihre Fragen zu stellen. Die Redaktion veröffentlicht heute Teil zwei der Fragen und Antworten.

Frage: Was gedenkt der OB zu tun, um Gornhofen wenigstens in seinen jetzigen Strukturen zu erhalten und vor weiterer Zerstörung (Urbanisierung) zu bewahren? Wie kann zum Beispiel verhindert werden, dass noch vorhandene, nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit ihren stark geneigten typischen, ortsbildprägenden Satteldächern nicht auch noch abgerissen werden und Mehrfamilienhäusern („Allerweltsbauten“) weichen müssen? Damit droht der dörfliche Charakter endgültig verloren zu gehen, der Ort würde gesichtslos und geschichtslos werden.

Daniel Rapp: Eine unserer besonderen Stärken ist die Vielfalt - gerade auch die Vielfalt von urbaneren Stadtteilen und ländlich geprägten Gebieten und Dörfern. Und in der Tat: Die Herausforderungen für die Zukunft dieser verschiedenen Ortsteile sind ganz unterschiedlich: Während immer mehr Menschen in die urbanen Stadtteile drängen und wir uns fragen, wo können noch (bezahlbare) Wohnungen entstehen, und wie sollen wir den zunehmenden Verkehr steuern, stellen wir im ländlichen Raum tatsächlich fest, dass viele Landwirte ihren Betrieb aufgeben und sich überlegen, was mit der Hofstelle und auch den umliegenden Flächen geschehen soll. In fast allen Fällen ist die Stadt nicht Eigentümerin dieser Grundstücke und Gebäude, damit liegen diese Aufgabe und die Verantwortung zunächst natürlich beim Eigentümer. Grundsätzlich wird es auch nicht möglich sein, für jede aufgegebene Hofstelle in ein aufwendiges Planungsverfahren einzusteigen. Hier muss es andere Wege geben.

Zum einen berät das Landwirtschaftsamt vom Landratsamt Ravensburg Landwirte bei ihren Entscheidungen, wie es mit einem landwirtschaftlichen Betrieb weitergehen kann. In unserer einmaligen Kulturlandschaft sind wir darauf angewiesen, dass es auch in Zukunft noch Landwirte gibt, die diese schöne Landschaft erhalten. Wir alle können dazu beitragen, indem wir regionale Produkte kaufen und vor allem den Wert der Arbeit unserer Landwirte auch schätzen. Unser erstes Ziel muss es also sein, Landwirtschaftsbetriebe so lange wie möglich zu erhalten.

Sollte es dennoch zu Veränderungen kommen, wollen auch wir als Stadt in Zukunft die Beratung von Eigentümern deutlich ausbauen. Ziel ist es, Bauherren schon möglichst früh umfassend über unterschiedlichste Möglichkeiten zu informieren. So ist es uns in letzter Zeit immer wieder mal gelungen, prägende landwirtschaftliche Gebäude zu erhalten und einer behutsamen Sanierung und Umnutzung zuzuführen.

Sie sprechen darüber hinaus ein sehr wichtiges Thema an. Auch ich bin der Meinung, dass sich die Bauweise in einem ländlichen Ortsteil von der in einem urbanen Stadtteil unterscheiden muss. Während in der Weststadt, z.B. bei Neubauprojekten wie entlang der Meersburgerstraße, eine viergeschossige Bauweise mit modernen Dachformen angemessen ist, sollten wir z.B. in Gornhofen darauf achten, dass Gebäude ein geneigtes Dach haben und die Gebäude nicht mehr als drei Vollgeschosse bekommen. Die Gestaltung von Gebäuden und auch die Dichte wird bei zukünftigen Bauleitverfahren in den Ortschaften sicher eine große Rolle spielen. Bitte bringen Sie sich durch Ihre Stellungnahme auch selbst bei Planungsverfahren ein.

Frage: Was tun Sie für die Sportstadt Ravensburg? Eishockey ist immer noch ein Stiefkind der Stadtverwaltung und des Gemeinderates.

Ravensburg ist eine Sportstadt, in der schon sehr viel erreicht wurde (bspw. unser Sportzentrum Rechenwies) und in der es natürlich auch noch wichtige Aufgaben gibt. Beispielsweise der notwendige Neubau einer dreigliedrigen Sporthalle. Wir unterstützen unsere vielen Sportvereine, haben ein eigenes Sportamt. Dort kümmern wir uns natürlich auch um die wichtige Aufgabe des Schulsports.

Eishockey und die Towerstars sind ein Aushängeschild unserer Sportstadt. Im Gegensatz zu anderen Städten in der Nachbarschaft und der Region hat sich die Stadt Ravensburg im Jahr 2002 entschlossen, für mehrere Millionen Euro eine Eishalle samt Zuschauerkapazität von über 3000 Besuchern zu bauen. Damit jedoch alle Fakten auf dem Tisch liegen, hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie rund um den Eissport in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist, dass ein DEL-Ausbau der Halle mit mehreren Millionen Euro sehr teuer ist. Auch eine zweite Eisfläche kostet mindestens fünf Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund wird es wohl keine schnellen Lösungen geben. Die Stadt hat jedoch die Eiszeiten von 6.30 Uhr morgens bis 23.30 Uhr in die Nacht ausgeweitet. Das kostet zwar viel Geld, nützt aber den Vereinen und dem Publikumslauf – also allen eissportbegeisterten Menschen in unserer Stadt.

Frage: Täglich 6800 Fahrzeuge durch die Ortsdurchfahrten von Oberhofen und Kemmerlang. Bitte bleiben Sie am Ball mit der Planung des Molldietetunnels!

Ja. Das wird manchmal etwas vergessen: Der Ost-West-Durchgangsverkehr, der jeden Tag unsere Stadt enorm belastet, fährt nicht nur mitten durch unsere Stadt (mit all den Problemen für die Anwohner, die Luftqualität und für die Verkehrsteilnehmer selbst). Dieser enorme Verkehr bewegt sich auch auf Schleichwegen. Und die Ortsdurchfahrten Kemmerlang und Oberhofen sind extrem belastet. Einzige nachhaltige Lösung ist daher auch für dieses Problem der Molldietetunnel.

Es ist zwar ein Erfolg, dass es uns in einem regionalen Konsens gelungen ist, den Molldietetunnel erstmalig in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu bekommen. Das Geld wäre theoretisch da. Aber es gibt noch lange keinen Plan. Ja, es fehlt dem Land sogar an Planern. Es wird also noch Jahre dauern, bis der Tunnel gebaut wird. Bis dahin können wir aber weder in der Kernstadt noch in Oberhofen einfach so weitermachen. Auf der Kemmerlanger Straße beispielsweise müssen wir ein Geschwindigkeitsmessgerät (Blitzer) installieren.

Wie lange lassen Sie noch zu, dass das rasante Wachstum der Stadt Ravensburg auf dem Rücken der überarbeiteten Bauhofmitarbeiter und somit auch dem Rücken der Bevölkerung (z.B. mangelhafte Pflege der Grünanlagen) ausgetragen wird?

Es ist richtig, Ravensburg wächst. Und wir müssen auch in den nächsten Jahren dieses Wachstum steuern. So arbeiten wir derzeit an Konzepten, mit denen wir einerseits Entwicklungen gesteuert ermöglichen, auf der anderen Seite aber auch an Konzepten, mit denen wir Freiräume und Grünflächen bewahren wollen (z.B. dem Freiflächenentwicklungskonzept).

Unser Ziel darf also sicher kein rasantes Wachstum sein, sondern ein moderates und vor allem gut gesteuertes. Unabhängig davon erhält jede neu gestaltete Fläche, wie zum Beispiel der Veitsburghang mit dem Serpentinenweg, oder auch ein urbaner Platz wie der Frauentorplatz nach der Neugestaltung auch ein Pflegekonzept. Aus diesem geht klar hervor, wer, wann, wie oft etwas zu tun hat. In der Regel erhält der Betriebshof den Pflegeauftrag und damit dann auch das Geld für die definierten Arbeiten. Je mehr Flächen aufwendig zu pflegen sind, umso mehr Personal wird benötigt, das der Betriebshof dann auch einstellen kann. Ganz aktuell haben wir z.B. zusätzliche Stellen in der Stadtreinigung und auch im Kanal im Stellenplan ausgewiesen. Leider ist es nicht ganz einfach, dieses Personal zu finden. Deshalb müssen wir uns auch intensiv darüber Gedanken machen, wie attraktiv die Arbeitsplätze im Betriebshof sind. Auch daran arbeiten wir.

