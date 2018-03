Rapp will Wachstum der Stadt steuern und begrenzen

Daniel Rapp bewirbt sich am 11. März um eine zweite Amtszeit als Ravensburger Oberbürgermeister. In einer Stadt, die weiter wächst, will er in den kommenden acht Jahren das Wachstum steuern und begrenzen – damit das nicht zu Lasten der Lebensqualität geht.

Der Ravensburger Oberbürgermeister gibt sich selbstbewusst im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Klar mache er auch Fehler, räumt er ein, doch dramatische Fehlentscheidungen fallen ihm auf Nachfrage in seiner ersten Amtszeit nicht ein. Er spricht lieber von Herausforderungen, gerade solchen, die er sich gar nicht ausgesucht hatte. Der WGV-Rechtsstreit, der bei einem anderen oder verzögerten Ausgang die Stadt über Jahre hinweg handlungsunfähig gemacht hätte. Der Brand in der Marienplatztiefgarage, der den Beschluss für eine hochteure Sanierung notwendig machte. Die Herausforderung durch die Unterbringung Hunderter Geflüchteter im Jahr 2015. Lauter Dinge, die bewältigt werden mussten. Rapp: „Ich mache meine Arbeit immer so gut, wie ich es kann.“

Sein großes Thema für die nächsten Jahre ist das Wachstum der Stadt Ravensburg, und alles, was damit unmittelbar zusammenhängt: Verkehrsprobleme, Luftverschmutzung, knapper und teurer Wohnraum, fehlende Gewerbeflächen, der Erhalt der Lebensqualität. In Sachen Wachstum habe sich seine Ansicht verändert, sagt der Oberbürgermeister: „Das Wachstum geht zu schnell. Wir müssen es steuern und begrenzen.“

Dabei hat Ravensburg eigentlich ein Luxusproblem. Während andere Städte überaltern, schrumpfen, während andernorts Kitas schließen oder Schulgebäude zu Seniorenheimen umfunktioniert werden, nimmt in Ravensburg die Bevölkerungszahl zu; jedes Jahr entstehen in der Türmestadt 1000 neue Arbeitsplätze. „Trotz dieser Dynamik müssen wir darauf achten, die Lebensqualität zu bewahren“, sagt der 45-Jährige. Zum Beispiel verlangt er einen Paradigmenwechsel bei der Regionalplanung. Nicht mehr hier und da, wo ohnehin keiner bauen will, sollte man eine grüne Freihaltefläche ausweisen: „Wir brauchen den Konsens darüber, wo wir uns noch entwickeln wollen. Für alle anderen Orte muss es dann verlässlich heißen: Dort bleiben wir auf Dauer grün.“

Innerhalb der eigenen Gemarkung funktioniert dieses kontrollierte Wachstum nach Rapps Ansicht nur über eine gute Stadtplanung. Und hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Denn zum einen will man nicht unnötig Freiflächen bebauen, auf der anderen Seite stoße die innerstädtische Nachverdichtung an ihre Grenzen. Als Beispiel nennt der OB die Oststadt. Dort gibt es mit dem Rinker- und Bezner-Areal derzeit eine enorme Verdichtung zum Schaffen neuen Wohnraums. Anschließend müsse dann aber erst einmal Schluss sein mit Nachverdichtung: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort danach noch weitergeht.“

Auf der anderen Seite fehlt in Ravensburg bezahlbarer Wohnraum. Den will Daniel Rapp „intelligent“ schaffen, also nicht mehr in Form von klassischen Neubaugebieten mit 800-Quadratmeter-Grundstücken und Einfamilienhäusern: „Wir müssen auf die Durchmischung neuer Quartiere achten, was Alter der Bewohner, deren Lebensumstände, die soziale Struktur und die nachgefragten Wohnformen betrifft.“ „Urban“ müsse dieses Bauen sein – und bezahlbar. In Sachen gutem, bezahlbarem, intelligentem Wohnraum hat der Oberbürgermeister den Ehrgeiz, dass Ravensburg dabei ein Vorbild für ganz Baden-Württemberg wird: „Das wäre für mich eine schöne Vision.“

Auch bei der Gewerbeansiedlung spricht Rapp von begrenztem Wachstum. Ravensburg werbe nicht mehr aktiv darum, weitere Unternehmen anzusiedeln. Vorhandene Flächen müssten für die Erweiterung der eigenen Unternehmen bereitgehalten werden. Dennoch ist dieser Bedarf nicht gerade niedrig. Daniel Rapp rechnet mit einer Fläche von 60 Hektar bis 2035.

Doch weitere Gewerbeflächen und neue Jobs ziehen Menschen an, die woanders wohnen, aber jeden Tag in die Stadt pendeln – und damit die Verkehrsüberlastung der Stadt verstärken. Der Molldietetunnel sei daher der „einzige wirkliche Befreiungsschlag für einen Großteil unserer Verkehrsprobleme“. 80 Prozent des Schwerlastverkehrs und die Hälfte des Individualverkehrs würden durch den Tunnel auf der Ost-West-Tangente, die mitten durch die Stadt führt, entfallen, so der OB.

Doch bis der Tunnel eröffnet, werden noch viele Jahre vergehen. Und das, obwohl Ravensburg „ein Stickoxidproblem“ hat, wie Daniel Rapp sagt. Die Stadt lege aber nicht die Hände in den Schoß und warte auf den Tunnel, sondern „wir machen schon jetzt viel“. Das Stadtoberhaupt verweist auf die geplante Umstellung der Heizungen in der Altstadt auf Nahwärme, auf die geplanten 120 E-Mobil-Ladestationen in der sanierten Marienplatztiefgarage, auf die Bemühungen, den Radverkehr attraktiver zu machen.

Für all diese Ziele arbeiten die 750 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie der OB im Team mit dem Ersten Bürgermeister Simon Blümcke und Baubürgermeister Dirk Bastin („Ein Glücksfall für die Stadt Ravensburg“). Und natürlich der Gemeinderat, nach Aussage von Daniel Rapp das wichtigste Organ der Kommune, vor dem Oberbürgermeister: „Wir haben eine gute Beziehung, auch wenn es, wie in jeder Beziehung, hin und wieder Konflikte gibt.“ Dass es von Stadträten in der Vergangenheit Kritik gab, weil der OB mit Ideen an die Öffentlichkeit ging, bevor es die Lokalpolitiker wussten, versteht Rapp: „Das stimmt, das sollte nicht sein.“

Traumberuf Oberbürgermeister

Sein Amt habe ihn in acht Jahren verändert, räumt der Oberbürgermeister unumwunden ein, er sei vorsichtiger geworden, in manchen Dingen auch härter. Doch noch immer sei dieses Amt sein „Traumberuf“. Er liebe die Abwechslung und die Möglichkeit, zu gestalten. Daher will er nach dem 11. März auch weitermachen. Trotz lediglich einer Gegenkandidatin und dem Amtsbonus macht er deshalb Wahlkampf, denn „ich nehme die Wahl sehr ernst“. Von den Ravensburgern wünscht er sich: „Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen wertschätzen, dass es ein Wahlrecht gibt. Und das am besten dadurch zeigen, dass sie davon Gebrauch machen.“