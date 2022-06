Unbekannte Randalierer haben in der Ravensburger Weststadt ein Wartehäuschen an einer Bushaltestelle zerstört. Sie schlugen am frühen Samstagmorgen sämtliche Scheiben des Häuschens in der Meersburger Straße gegenüber der Waldorfschule ein, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehrere Tausend Euro.