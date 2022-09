Randalierer tritt gegen Fahrzeuge

Eine Zeugin hat am Samstag gegen 00.45 Uhr beobachtet, wie ein Mann in der Grüner-Turm-Straße gegen Autos schlug und trat. Er entfernte sich in Richtung Bahnhof, wo er von der Polizei gestellt wurde. Gegenüber den Beamten verhielt sich der 26-Jährige laut Polizeibericht aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Anschließend wurden im Bereich der Grüner-Turm-Straße neun beschädigte Autos festgestellt. Die Polizei bittet die Geschädigten sowie weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 zu melden.