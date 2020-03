Randalierer schlagen Haltestellenscheibe ein

An der Bushaltestelle „Weißenauer Straße“ in Ravenburg haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

Wie die Polizei berichtet, wurde an der Haltestelle in der Hindenburgstraße eine Scheibe eingeschlagen. Laut Zeugenberichten sei die vermutlich alkoholisierte Personengruppe, in der sich der der oder die Täter befand, im Anschluss in Richtung „Kaufland“ davongelaufen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 aufzunehmen.