Randalierer reißt Verkehrsschilder aus

Mit Verkehrsschildern hat ein 41-Jähriger am Freitag gegen 2 Uhr in der Leonhardstraße in Ravensburg um sich geworfen. Wie die Polizei berichtet, nahmen Beamte den stark betrunkenen Mann auf richterliche Anordnung in Gewahrsam. Er hatte offenbar ein Schild sowie einen Absperrpfosten aus seiner Verankerung gerissen und auf die Straße geworfen. Außerdem steht der 41-Jährige im Verdacht, auch in er Herrenstraße ein Verkehrsschild und drei Motorräder umgeworfen zu haben.