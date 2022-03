Randalierer muss in Polizeigewahrsam

Ein 34-jähriger Mann sollte laut Polizeibericht am Freitag, 17 Uhr, im Bereich des Bahnhofs in Ravensburg aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Doch er trat die Polizeibeamten und wehrte sich massiv gegen seinen Abtransport.

Nach bisherigem Stand erlitten weder die Beamten, noch der Mann selbst Verletzungen. Bei den Folgemaßnahmen beim Polizeirevier und in einem Krankenhaus beleidigte er laut Bericht die Anwesenden mehrfach aufs Übelste. Trotz aller Gegenwehr verbrachte er die Nacht über im Polizeigewahrsam.

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein. Sie fanden bei ihm auch Betäubungsmittel, für deren Besitz er keine Berechtigung vorweisen konnte.