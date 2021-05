Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 56 Jahre alter Mann hat am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Florianstraße in Ravensburg randaliert. Weil er Arbeiter beim Aufstellen von Altkleidercontainern belästigte und gegen die Container schlug, wurde die Polizei alarmiert. Gegenüber den Beamten war der 56-Jährige äußerst unkooperativ und verweigerte die Angabe seiner Personalien, wie die Polizei berichtet.

Er schrie die Polizisten an und warf einen Stein zu Boden. Gegen eine Durchsuchung, bei der seine Identität festgestellt werden sollte, setzte sich der 56-Jährige zur Wehr. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es den Beamten, dem Mann Handschellen anzulegen. Auch beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug leistete der Tatverdächtige Widerstand. Der alkoholisierte Mann musste den Rest des Tages und die darauffolgende Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Erst gegen Spätnachmittag gab der 56-Jährige seine Personalien preis. Er muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.