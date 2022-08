Randalierer landet in Arrestzelle

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 22 Jahre alten Mann, der am Freitag kurz nach Mitternacht in einer Bar am Marienplatz negativ aufgefallen war. Laut Polizeibericht hatte der alkoholisierte Mann in der Gaststätte einem Türsteher und dem Wirt einen Schlag ins Gesicht versetzt und dann das Weite gesucht. Vor der Kneipe warf der 22-Jährige ein Motorrad um, das dabei beschädigt wurde. Eine Polizeistreife konnte den Vandalen in der Schulgasse antreffen. Beim Versuch, den Mann vorläufig festzunehmen, wehrte sich der 22-Jährige und schlug einem Polizeibeamten ebenfalls ins Gesicht. Die Beamten konnten den mit gut 2,7 Promille alkoholisierten Mann schließlich mit enormem Kraftaufwand festnehmen. Bei den polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 22-Jährige die Polizisten zudem.

Den Rest der Nacht musste der Mann in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu, wie es im Polizeibericht heißt.