Randalierer landen in Ravensburger Arrestzelle

Mehrere Fahrzeuge haben am zwei junge Männer am Donnerstag gegen 2 Uhr in der Ravensburger Südstadt beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die 22 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen die linken Außenspiegel geparkter Fahrzeuge ab und flüchteten danach. Die Polizei nahm beide fest.

Laut Polizeibericht beleidigten die zwei alkoholisierten Männer die Beamten bei der Festnahme mit übelsten Ausdrücken und wurden in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige leistete dagegen erheblichen Widerstand. Die beiden Randalierer mussten den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen. Das Duo erwarten nun mehrere Anzeigen.